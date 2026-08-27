Conciliación
Los participantes del Campamento no Mar pasarán 10 días en Ribadeo
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Redacción
Lalín
Los niños y niñas que participan en el Campamento no Mar partieron este miércoles rumbo a Ribadeo, donde pasarán 10 días disfrutando de actividades relacionadas con el ocio, la convivencia y la autonomía personal, con el medio marino como protagonista.
La propuesta forma parte del programa LalinCamp 2026 e incluye una vertiente de desconexión tecnológica, de modo que los participantes solo podrán emplear el teléfono móvil para comunicarse con sus familias. La estancia será en régimen de pensión completa y con un equipo de monitores.
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