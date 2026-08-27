«El primer año del A Estrada Basket ha sido un éxito colectivo»

El A Estrada Basket cumple un año de vida, un pequeño paso que analizamos con su presidenta, Marga Fernández Maïssa.

¿Cómo y por qué nace A Estrada Basket? ¿Qué necesidad o ilusión estaba detrás de poner en marcha un club nuevo?

A Estrada Basket nace principalmente como una opción para que las niñas, niños y jóvenes puedan practicar baloncesto en el pueblo en el formato que quieran, simplemente por el placer de jugar, y para que sea una opción atractiva de la oferta deportiva del Ayuntamiento. En A Estrada siempre hubo una grandísima tradición con el basket, surgida de generaciones anteriores que disfrutaron y nos hicieron disfrutar con este deporte, por lo que creíamos que era imprescindible mantener esta esencia. Ese legado fue el motor para implicarnos en este gran proyecto.

¿Cómo recuerda aquellos primeros días, cuando el proyecto todavía era solo una idea?

Recuerdo la incertidumbre propia de lo nuevo, el enorme trabajo derivado de la ilusión de todas y todos y también los nervios y las ganas de que todo funcionase y calase en el pueblo.

Poner en marcha un club desde cero no debe ser sencillo. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que se encontraron?

La mayor dificultad es contar con el tiempo para poder sumergirse en todos los deberes y obligaciones que implica constituir un club deportivo y coordinar a diferentes colectivos para que todo encaje a la perfección.

Ahora que el club cumple su primer año, ¿qué balance hace de estos primeros doce meses?

Un balance muy positivo. Todas esas incertidumbres del comienzo se han ido despejando gracias a la estupenda respuesta de las familias, deportistas, equipo técnico, así como de las empresas de nuestro entorno, y, por supuesto, del ayuntamiento, del personal de las instalaciones deportivas y, de manera destacada, del técnico de deportes que tenemos la suerte de tener en nuestro pueblo. Así, creo que A Estrada Basket celebra este arranque consolidado como un gran proyecto y brinda por su primer año como un éxito colectivo.

¿Cuál diría que ha sido el mayor logro de A Estrada Basket en este primer año?

Que nuestra intención de crear un club deportivo haya superado este objetivo y se haya convertido en algo más, en un proyecto colectivo que hace pueblo.

¿Y cuál ha sido el momento más especial o el que guardarás con más cariño?

Es especial ver que todos los equipos han funcionado bien, pero es muy emotivo e ilusionante ver a las categorías baby, ya que cuando juegan siempre consiguen sacarnos una sonrisa con sus primeros botes. Sus inicios son los mejores momentos, sin duda.

Cuando echa la vista atrás y compara lo que imaginaba al principio con la realidad, ¿en qué se parece y en qué se diferencia el club que tienen hoy del que soñaban crear?

Con un año de vida, lo único que seguimos teniendo clarísimo es que nuestra razón de ser es la cantera, ya que es la base la que tiene el reto y la ilusión de continuar con la tradición baloncestística de A Estrada.

La cantera parece uno de los pilares del proyecto. ¿Qué importancia tiene para A Estrada Basket?

Es absolutamente todo. Son los cimientos para el futuro del club y, al mismo tiempo, el mejor escaparate para que, cada día, más niñas y niños de A Estrada se sumen al basket.

¿Qué respuesta han encontrado por parte de las familias y de los más jóvenes?

Excepcional, mucho mejor de lo que podíamos esperar, por lo que queremos agradecerles a todas ellas su confianza, cariño y paciencia.

¿Qué les gustaría conseguir a medio plazo con la cantera?

Continuidad, continuidad, y continuidad. Y que todas las niñas y niños de A Estrada sepan que siempre van a tener las puertas abiertas para sumarse y jugar al basket.

¿Qué hay detrás de un partido o de un entrenamiento que quizá no ve el aficionado?

Trabajo, amistad, implicación, compañerismo, compromiso, risas, esfuerzo, resiliencia y muchas ganas de disfrutar. El baloncesto es un juego coral en el cual todo tiene que encajar y en eso es en lo que trabaja nuestro gran equipo técnico en cada una de sus sesiones.

¿Cuánto trabajo y cuántas personas hacen falta para sacar adelante un club como este?

Tantas que es difícil mencionar a todas sin olvidarse de nadie. Nadie es imprescindible pero todos somos absolutamente necesarios.

¿Cómo ha sido encontrar entrenadores, colaboradores, patrocinadores y personas dispuestas a implicarse en el proyecto?

Pues ha sido un trabajo ingente, pero, al basarse en las relaciones sociales, también ha sido muy agradecido y enriquecedor. En todo caso, lo hemos sentido de manera muy positiva por el generoso compromiso de la gente con el baloncesto y con este proyecto.

Después de este primer año, ¿qué cosas creen que todavía tienen que mejorar?

Estamos razonablemente contentas, pero todo puede ser mejorable. Somos las primeras en exigirnos a nosotras mismas por el bien del club y de toda la gente que lo conforma.

¿Qué es lo que más preocupa ahora mismo a la presidenta de A Estrada Basket?

A todos las miembros de la junta directiva nos preocupa básicamente arrancar la temporada 26/27 y que todo funcione lo mejor posible.

¿Dónde le gustaría ver a A Estrada Basket dentro de tres o cinco años?

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Vamos paso a paso y sólo estamos centradas en la temporada que viene, pero vemos al A Estrada Basket con una cantera saludable para que sea un club con futuro.