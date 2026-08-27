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Crisis migratoria

Lalín se suma el día 2 a las concentraciones que convoca la Femp en apoyo a Ceuta

Será a las 20.00 horas ante el consistorio

Emigrantes alojados en un colegio en Ceuta.

Emigrantes alojados en un colegio en Ceuta. / MARCOS MORENO / Europa Press

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Redacción

Lalín

El Concello de Lalín se suma el próximo miércoles, 2 de septiembre, a la concentración simultánea que convoca la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas frente al consistorio lalinense, coincidiendo con concentraciones similares a la misma hora ante consistorios de todo el país. La convocatoria tendrá por lema «Ceuta non está soa. É España». Con este acto, el Concello de Lalín quiere expresar «desde o respecto e a convivencia, a proximidade de Lalín coa cidadanía de Ceuta e reafirmar a unidade e o apoio ante as dificultades que atravesa a cidade».

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