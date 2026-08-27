Suceso
Trasladado al Clínico un vecino de A Estrada tras caer desde su vivienda
El hombre, de unos 50 años, se precipitó desde una segunda planta y cayó sobre una terraza
Un hombre de unos 50 años resultó herido de gravedad durante la noche del martes tras precipitarse desde la ventana de su vivienda, situada en la segunda planta de un edificio de la calle San Paio, en A Estrada. El hombre cayó sobre el tejado de una terraza de la planta baja y el fuerte impacto alertó a varios vecinos, que acudieron rápidamente para auxiliarlo. Se encontraba consciente y, según las primeras impresiones, podría haber caído de pie. Emerxencias A Estrada accedió hasta el lugar mediante una escalera y, con la colaboración vecinal, logró evacuarlo. Posteriormente, personal del 061, acompañado por el equipo médico del PAC de A Estrada, lo trasladó al Hospital Clínico de Santiago. También intervino una patrulla de la Guardia Civil. El suceso tuvo lugar entre las 23.30 y las 00.00 horas.
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