Turismo astronómico
La Fundación Starlight felicita a Lalín por el visionado del eclipse
La entidad señala que la organización del evento en Altar do Sol supone «un legado valioso» de cara al fenómeno de agosto de 2027
La Fundación Starlight trasladó al Concello de Lalín y al astrónomo José Ángel Docobo una felicitación oficial por el éxito de la jornada organizada el pasado 12 de agosto para contemplar el eclipse total en el Altar do Sol. La directora gerente de la entidad, Antonia Varela Pérez, indica que la labor de Lalín «é o resultado dun excelente traballo, do esforzo, da profesionalidade e da experiencia con que se preparou o evento» e indica que los territorios Starlight, entre los que se encuentra Lalín desde abril de 2023, «estiveron moi por encima das expectativas».
Varela Pérez añade que la experiencia de este fenómeno astronómico constituye un legado «extraordinariamente valioso» de cara al eclipse del 2 de agosto del año que viene. En este punto, la Fundación Starlight invita a Lalín a participar en el próximo Encuentro Internacional Starlight, que contempla un dossier de buenas prácticas y recomendaciones. La carta, por último, destaca la «magnífica combinación de ciencia, divulgación, patrimonio, música e participación cidadá» que acogió el Altar do Sol.
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