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La Diputación reparte 23.200 euros en ayudas a los tecores de las comarcas

Las cuantías permiten acometer trabajos de recuperación y conservación de los recursos naturales

Un biotopo de la Sociedad de Caza e Pesca de Lalín.

Un biotopo de la Sociedad de Caza e Pesca de Lalín. / Cedida

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Redacción

Lalín

La Diputación publicó en el BOP de este martes la resolución por la que concede ayudas a distintas sociedades de caza que, en el caso de Deza y Tabeirós-Montes, recibirán 23.239 euros. Las cuantías permiten cubrir los gastos en desbroces, biotopos o seguros. En Agolada, la Sociedade de Caza Farelo percibirá 1.452 euros y la Sociedade de caza Bertaña, 1634. Al Tecor de Dozón le corresponden 1.851 euros, y al de Lalín 2.905 y 1.271 euros. En Rodeiro, su sociedad cinegética percibirá 2.905 euros, mientras que a la de Silleda le corresponden 2.179. Los cazadores de Cruces obtienen 2.542 euros, y la Sociedade de Caza Pena Cuntín, también de este municipio, 1.634.

En Tabeirós-Montes, los beneficiarios son la Sociedad Deportiva Río Ulla, con 2.542 euros, y la de Forcarei, con 2.360.

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