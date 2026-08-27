Aquadeza investigará conexiones fraudulentas y consumidores "atípicos" en la red de abastecimiento de Lalín

La adjudicataria del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del Concello de Lalín, Aquadeza, emitió este jueves un informe con las causas que afectaron a la traída entre los días 17 y 20, así como las medidas para compensar el elevado consumo con la escasez del suministro y las propuestas de mejora para hacer frente a futuros incidentes similares. Dicho informe será abordado por la corporación en el pleno de este viernes (10.00 horas), durante una comparecencia del alcalde, José Crespo, a petición propia.

Crespo, en una reunión el pasado viernes con miembros de la Asociación de Empresarios de Deza (AED) trasladó las causas que afectaron a ese descenso de los niveles de abastecimiento: la bajada del caudal disponible en la captación de Catasós, las elevadas temperaturas y el sistema de bombeo, que se encuentra directamente en el cauce. Por eso, al descender éste, «la capacidad de funcionamiento de los equipos de bombeo queda condicionada por la profundidad efectiva disponible». Esta característica de la captación ya era conocida por la empresa, por lo que ante un disparo del consumo (en unas seis horas el volumen almacenado cayó en 1.444 metros cúbicos) modificó esta línea de aspiración para que el bombeo siguiese funcionando de manera ininterrumpida, hizo un seguimiento en tiempo real de todas las instalaciones del municipio e inspeccionó todos los bombeos existentes por si detectaba averías. Esa nueva aspiración quedó sumergida a una profundidad de 1,20 metros, adaptando su geometría al muro de contención, y se le dotó en el extremo sumergido con la válvula de pie de la fundición original para la retención de gruesos. Recordemos que, en la jornada del 19 y del 20, el Concello distribuyó agua embotellada entre la población y se trasladó agua en cisterna para que los depósitos pudiesen recuperar sus niveles cuanto antes.

El contrato de Aquadeza se formalizó en junio de 2022 y durará 20 años, prorrogables por otros 4. De cara a salvar incidentes como éste, en un escenario de cambio climático que irá a peor, el informe plantea una batería de mejoras que uno de los partidos de la oposición, el PSOE, ya reclamó cuando se formalizó la adjudicación. Entre esas mejoras la UTE propone estudiar «la ejecución de nuevas captaciones o la mejora de las existentes, para disponer de fuentes de suministro adicionales y reducir la dependencia de un único recurso hídrico». Conviene recordar que el proyecto para un bombeo en el Deza, cerca de Pozo do Boi, sigue sin ser realidad un lustro después de su aprobación. Es preciso modernizar las captaciones existentes, pero también detectar consumos anómalos e identificar posibles pérdidas y fraudes. Aquí el informe es tajante: a raíz del desfase de consumo que se produjo el día 17, con el descenso «especialmente significativo del depósito general» (y que no tiene por qué deberse a una avería), el servicio de aguas comenzó una investigación para identificar conexiones irregulares, fraudulentas y consumidores atípicos.

Ediles del PSOE, durante un pleno. / Bernabé / Amanda Castro

Auditoría independiente

Otra de las actuaciones precisas es la implantación de sistemas de telelectura en los principales consumidores, para disponer de información en tiempo real. Todas estas cuestiones deben incorporar una estimación económica, su nivel de prioridad y quién es el responsable de acometerlas, ya que «no resulta adecuado atribuir de forma general a la empresa concesionaria todas las deficiencias estructurales del sistema, del mismo modo que tampoco corresponde trasladar de forma automática a la administración todas las actuaciones necesarias». En todo caso, esta telelectura, sectorización y modernización «é o tipo de control que Lalín debería ter resolto antes dunha crise e que desde o PSOE pedimos cando se adxudicou o contrato», apostilla la portavoz del PSOE local, Alba Forno. Una vez revisado este informe, los socialistas reclaman una auditoría independiente, ajena a la empresa, para «saber que pasou, se podía evitarse e que se vai facer para que dentro dun mes ou o próximo verán non esteamos no mesmo sitio».

Forno admite que la sequía ya venía de semanas atrás y que el consumo aumentó, por lo que era previsible cierto desfase que, al final, «acabou con medio Lalín sen agua, negocios sen poder traballar e veciños facendo colas con garrafas». Si existía un telecontrol y un seguimiento continuado de la situación «como é posible que os depósitos perdan arredor de 1,4 millóns de litros en seis horas, cheguen a niveis críticos e ninguén sexa capaz de frear a situación antes de que deixe de sair auga das billas?». Por eso, el PSOE pude una auditoría para aclarar cómo estaba funcionando el bombeo en las semanas previas a la crisis, si había alguna bomba averidad y con qué capacidad real estaba funcionando. «Se existe un orzamento para substituir equipamento da captación, queremos coñecelo e saber por que non se executou e a quen lle corresponde pagalo segundo o contrato».