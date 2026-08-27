Patrimonio natural
Alba Forno denuncia el «abandono intolerable» del paseo fluvial del Pontiñas
Detecta puentes rotos, tramos cerrados y zonas de descanso con un mal estado de conservación
La portavoz del PSOE de Lalín, Alba Forno, alerta del estado de abandono que presenta el paseo fluvial del río Pontiñas y reclama al ejecutivo local una «actuación inmediata para reparar os numerosos elementos deteriorados ao longo deste percorrido». Los socialistas explican que esta situación ya viene de meses atrás y que, lejos de solucionarse, «o deterioro continúa avanzando e afecta tanto á imaxe deste espazo como, nalgúns puntos, á propia seguridade das persoas que o utilizan».
Forno indica que este enclave natural presenta puentes rotos y deteriorados, tramos y elementos que permanecen cerrados y zonas de descanso «cuxo estado de conservación resulta preocupante, chegando nalgúns casos a ter elementos a piques de caer». Para la concejala no se trata solo de una cuestión estética o de un mantenimiento ordinario, «senón dunha situación que require unha intervención por parte do Concello para evitar que o deterioro poida derivar en problemas maiores». Por eso, pregunta al gobierno que encabeza José Crespo cuándo prevé acometer estas reparaciones, a la vez que reclama una revisión integral del mobiliario y los distintos elementos. «Non abonda con pechar o que está roto. O que hai que facer é reparar e poñer en condicións todo o que estea deteriorado para que o Paseo do Pontiñas poida ser utilizado con normalidade e seguridade», remarca. Es más, semanas atrás el PSOE ya reclamó el arreglo de puentes rotos.
Los socialistas alertan, además, de que la llegada del otoño y del invierno puede empeorar esta situación, ya que las lluvias y las rachas de viento pueden provocar que buena parte de esos vallados de madera terminen en el suelo, por ejemplo. "Levamos xa tempo recibindo queixas sobre o estado do paseo fluvial, e Lalín non pode permitirse ter un dos seus espazos máis coñecidos e utilizados neste estado. O Paseo do Pontiñas ten que estar coidado, ser seguro e presentar a imaxe que merece o noso municipio", concluye Alba Forno. Y no le falta razón, dado que ese entorno suele ser la zona de ocio y de práctica deportiva de numerosos vecinos, que lo emplean además como zona de esparcimiento para sus mascotas.
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