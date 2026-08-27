Adjudican por un millón de euros la senda peatonal entre A Estrada y el polígono de Toedo

La Xunta de Galicia ha adjudicado a la empresa Francisco Gómez y Cía, S.L. las obras para construir una nueva senda peatonal y ciclista en la carretera PO-841, en el municipio de A Estrada. El contrato, formalizado el pasado 5 de agosto, asciende a 1.064.400 euros y establece un plazo de ejecución de 12 meses.

La actuación, promovida por la Axencia Galega de Infraestruturas, recibió un total de seis ofertas, todas ellas de pequeñas y medianas empresas. La propuesta de Francisco Gómez y Cía fue la mejor valorada en el procedimiento, con una puntuación total ponderada de 94,94 puntos, por delante de Construccións Obras e Viais (COVSA), que obtuvo 93,42 puntos.

La empresa adjudicataria presentó una oferta económica de 879.669 euros, lo que supone una baja del 7,53 % respecto al presupuesto de licitación. La adjudicación se produjo el 4 de agosto y la formalización del contrato tuvo lugar al día siguiente.

El plazo de doce meses comenzará a contar desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo. Este trámite deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, por lo que la ejecución de los trabajos queda ahora pendiente de completar este paso administrativo.

La nueva senda permitirá habilitar un itinerario de uso mixto de aproximadamente 2,4 kilómetros entre el núcleo urbano de A Estrada y el polígono industrial de Toedo, en el tramo de la PO-841 comprendido entre los puntos kilométricos 18+200 y 20+580.

Se trata de un tramo con un volumen significativo de tráfico y en el que se localizan, además, equipamientos como el tanatorio y una instalación deportiva. El objetivo de la actuación es mejorar las condiciones de seguridad para los desplazamientos a pie y en bicicleta y favorecer una movilidad más sostenible.

El proyecto contempla la construcción de una senda de hormigón coloreado, con un ancho mínimo de 1,80 metros, además de la instalación de pavimento podotáctil en los extremos del recorrido, las paradas de autobús y los pasos de peatones.

Entre las principales actuaciones figuran también la construcción de dos estructuras prefabricadas de hormigón para salvar los puntos en los que el itinerario cruza sendos cauces. Estas estructuras se ejecutarán en paralelo a las existentes para ampliar la plataforma disponible y permitir la incorporación de la senda.

Los trabajos incluirán la adaptación de la red de drenaje, la instalación de una canalización para comunicaciones, la reposición de cierres, la mejora de la señalización y la ampliación de las defensas existentes. El proyecto prevé además varios muros de contención debido a los desniveles entre parcelas y la carretera.

Un camino iniciado en 2024

Noticias relacionadas

La senda peatonal y ciclista de la PO-841 arrastra varios años de antecedentes. La Xunta había reservado 1,2 millones de euros en sus presupuestos de 2024 para crear un itinerario entre Figueiroa y el polígono de Toedo, dentro de su Plan de Sendas y Mejora de la Seguridad Vial. Sin embargo, durante aquel ejercicio la actuación no llegó a ponerse en marcha ni se iniciaron los trámites, pese a contar con una partida presupuestaria. El proyecto volvió a figurar en las cuentas autonómicas de 2025, aunque seguía generando dudas en A Estrada y no figuraba entre las actuaciones que desde el Concello se consideraban prioritarias. Cuando ya nadie parecía acordarse de este proyecto llegó el anuncio oficial de inicio del proceso de licitación por parte de la Xunta y ahora la adjudicación con plazos definitivos.