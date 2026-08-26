Restringen el tráfico en Principal y la vía junto al local de Donramiro

El Concello de Lalín informa de restricciones puntuales al tráfico y al estacionamiento que va a aplicar durante estos días apara cometer trabajos de mantenimiento y garantizar la seguridad en la celebración de distintas actividades. Así, este jueves 27, desde las 8.00 horas, está prohibido aparcar en la Rúa Principal en el tramo comprendido entre el cruce de la Rotonda dos Cabalos y el conocido como «quilómetro cero», debido a los trabajos de poda que van a efectuarse en los árboles de esta calle.

La actuación se realizará de forma progresiva, de modo que los distintos trechos de la calle van a abrirse al tráfico a medida que se rematen estos trabajos. La señalización va a colocarse de forma previa para advertir a todas las personas usuarias.

Por otra parte este sábado, día 29, desde las 8.00 horas tampoco podrá estacionarse en el tramo de la carretera que discurre por delante del local social de Donramiro en dirección a la zona de A Romea. La circulación también va a quedar cortada en este punto porque se celebran varios partidos de fútbol con motivo de la primera edición de la EFL Lalín Cup. Este torneo reunirá a 16 equipo , y el Concello colabora en este evento con la cesión y el traslado de las jaimas municipales que estén disponibles.