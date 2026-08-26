El PSOE de Lalín demanda al ejecutivo local un «Plan municipal de sombra e acougos climáticos»

El PSOE de Lalín defenderá en el pleno de este viernes una moción en la que propone al gobierno local que elabore un «Plan Municipal de Adaptación Climática, Sombra e Acougos Climáticos» mediante el que podrá adaptar diversos espacios públicos a los efectos de las temperaturas extremas del verano.

Este documento deberá realizar un diagnóstico de los parques, plazas, calles y otros espacios públicos con vistas a incrementar donde sea necesario la presencia de arbolado y zonas verdes. El PSOE apunta que varias áreas públicas «son utilizadas a diario pola veciñanza pero en determinados momentos do ano, sobre todo durante os episodios de calor, algúns destes espzdos presentan unha importante carencia de sombra e de protección fronte ao sol». Esto ocurre, por ejemplo, en la Praza Europa, por lo que este y otros enclaves «deben ser repensados para que poidan ser empregados todo o ano por persoas de todas as idades». Los árboles que se instalen en esta y otras plazas, así como en parques o calles que lo precisen deberán ser seleccionadas atendiendo a las condiciones de la zona pero también garantizando su correcto mantenimiento. En este sentido, el gobierno lalinense ya aplicará en la humanización de la almendra central la conocida como ·«solución de Estocolmo» para el mantemimiento de sus árboles.

La moción añade que es preciso estudiar actuaciones como la instalación de pérgolas, cubiertas, estructuras de sombra, toldos y otras medidas arquitectónicas «sempre deseñadas de maneira integrada coa contorna, respectando a estética dos espazos e evitando impactos visuais innecesarios». No se trata, por tanto, de cubrir de forma indiscriminada todos los parques y plazas para poder disfrutarlos todo el año, sino de buscar la opción más idónea para combatir el calor y, por qué no, de emplearlos también durante los días de lluvia. De hecho, ya en diciembre del año pasado la oposición lalinense reclamó en un pleno, sin éxito, un espacio cubierto para la población infantil.

Mencionábamos antes la futura Améndoa Central de Lalín. Pues bien, el PSOE confía en que la Gran Praza sea también «un verdadeiro espazo verde de referencia, con abundante arborado, sombra, zonas verdes, presenza de auga e espazos de descanso e convivencia». La presencia de agua con la que poder refrescarse vecinos y mascotas tiene una solución fácil: revisar el estado de las fuentes públicas para repararlas y ponerlas en funcionamiento «cando sexa viable», e instalar nuevas fuentas y puntos de acceso a agua potable en aquellos parques, plazas y zonas de mayor afluencia o con mayor exposición a altas temperaturas.

La moción insiste en que esta adaptación climática tiene que prestar una atención especial a las personas más vulnerables: mayores, niños y niñas o vecinos con problemas de movilidad. Esta «Rede de Acougos Climáticos», como denomina el PSOE a las medidas que acabamos de relatar, debe estar acompañada de una información y señalización adecuada, y puede completarse con una red de refugios climáticos que aproveche los equipamientos y espacios públicos ya existentes. Si consultamos la web del Ministerio para la Transición Ecológica, en Galicia existen 8 refugios climáticos, en edificios como sedes de la subdelegación del Gobierno, la Seguridad social o la Oficina de Extranjería en Vigo. Todos se ubican en las ciudades de Ourense, Vigo, A Coruña, Lugo y Santiago.