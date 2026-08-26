Los Milagros afrontan tres días de novena, procesiones y música

Requián encara los últimos días de la Romaría dos Milagres, con la novena llegando a su fin este jueves 27. A las 21.30 horas tendrá lugar la Procesión dos Cirios, seguida de la actuación de la Charanga BB+.

Fieles durante una de las novenas de la Romaría dos Milagros, que está registrando una notable afluencia en Requián. / FDV_Externas

El viernes 28 será el día grande, con misas desde las 8.00 horas, solemne a las 13.00, procesión, sesión vermú con la Banda de Música Cultural da Estrada y verbena con Escaparate y Will Discomóvil. El sábado 29, la fiesta continuará con la celebración de la Virxe da Piedade, procesión, actividades infantiles y verbena.