Requián
Los Milagros afrontan tres días de novena, procesiones y música
La celebración encara su recta final con la Procesión dos Cirios, el día grande y los actos dedicados a la Virxe da Piedade
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A Estrada
Requián encara los últimos días de la Romaría dos Milagres, con la novena llegando a su fin este jueves 27. A las 21.30 horas tendrá lugar la Procesión dos Cirios, seguida de la actuación de la Charanga BB+.
El viernes 28 será el día grande, con misas desde las 8.00 horas, solemne a las 13.00, procesión, sesión vermú con la Banda de Música Cultural da Estrada y verbena con Escaparate y Will Discomóvil. El sábado 29, la fiesta continuará con la celebración de la Virxe da Piedade, procesión, actividades infantiles y verbena.
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