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Requián

Los Milagros afrontan tres días de novena, procesiones y música

La celebración encara su recta final con la Procesión dos Cirios, el día grande y los actos dedicados a la Virxe da Piedade

Fieles durante una de las novenas de la Romaría dos Milagros, que está registrando una notable afluencia en Requián.

Fieles durante una de las novenas de la Romaría dos Milagros, que está registrando una notable afluencia en Requián. / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

Requián encara los últimos días de la Romaría dos Milagres, con la novena llegando a su fin este jueves 27. A las 21.30 horas tendrá lugar la Procesión dos Cirios, seguida de la actuación de la Charanga BB+.

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Fieles durante una de las novenas de la Romaría dos Milagros, que está registrando una notable afluencia en Requián. / FDV_Externas

El viernes 28 será el día grande, con misas desde las 8.00 horas, solemne a las 13.00, procesión, sesión vermú con la Banda de Música Cultural da Estrada y verbena con Escaparate y Will Discomóvil. El sábado 29, la fiesta continuará con la celebración de la Virxe da Piedade, procesión, actividades infantiles y verbena.

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