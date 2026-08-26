Lalín prevé destinar 24.000 euros a la compra de un vehículo policial y a la nueva aula de estudio

El gobierno local del PP llevará al pleno de este viernes una modificación de crédito por importe de 24.262 euros. Esta cuantía permitirá financiar dos actuaciones que el ejecutivo que encabeza José Crespo considera «urxentes e inaprazables». Son, por un lado, la compra de un vehículo para la Policía Local y, por otro, la aportación municipal necesaria para crear y poner en marcha un aula de estudio abierta las 24 horas como anexo a la Biblioteca Municipal Varela Jácome.

El vehículo de segunda mano que va a adquirirse para el servicio de la Policía Local contará con un presupuesto de 18.137 euros. La actuación responde a la necesidad de sustituir uno de los turismos por su estado de desgaste y por las continuas averías. Según el informe que emitió el responsable del Parque Móbil Municipal, la renovación se antoja necesaria para garantizar una prestación adecuada y para que los agentes dispongan de un coche con todas las condiciones técnicas, mecánicas y de seguridad exigibles. La adquisición será mediante un contrato menor por un precio máximo de 14.990 euros más IVA.

La segunda actuación, la referida al aula de estudio, contará con una aportación municipal de 6.125 euros. Esta aula se integrará funcionalmente como un anexo a la biblioteca municipal pero estará ubicada en el castro tecnolóxico. La inversión se completará con una ayuda de 11.100 euros concedida por la Dirección Xeral de Cultura de la Xunta, de modo que el proyecto contará con una financiación global de 17.225 euros. De los más de 6.100 euros que proceden de las arcas municipales, 2.647 se emplearán en la dotación tecnológica, y 3.477 en la adquisición de mobiliario. La futura aula permitirá ampliar el servicio y ofrecer a los vecinos y vecinas un espacio accesible para el estudio y la preparación de exámenes, a cualquier hora del día. Ya en época de exámenes, la biblioteca municipal amplió su horario en distintas ocasiones para facilitar el estudio de la ciudadanía.