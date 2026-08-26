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Lalín aprueba el reglamento definitivo del Parkin Europa

El acceso de los abonados del Parkin Europa de Lalín.

El acceso de los abonados del Parkin Europa de Lalín. / Bernabé / Javier Lalín

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Redacción

Lalín

El Concello de Lalín ha dado luz verde definitiva al reglamento que regula el uso, organización y funcionamiento del aparcamiento público subterráneo Parkin Europa, situado en pleno centro urbano, estructurado en tres plantas bajo rasante y con funcionamiento continuo.

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