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Colisión

La N-640 suma otro accidente en el eje Cuntis-A Estrada

La colisión entre una furgoneta y un camión provocó un vertido de gasoil y obligó a limpiar la calzada durante la mañana

La colisión se produjo en una de las curvas más cerradas del tramo de Castroloureiro.

La colisión se produjo en una de las curvas más cerradas del tramo de Castroloureiro. / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

Una furgoneta y un camión colisionaron este martes, sobre las 8.30 horas, en la N-640, a la altura de Castroloureiro, en Cuntis. El accidente se produjo en una curva cerrada cuando la furgoneta circulaba hacia Cuntis y el camión lo hacía en sentido contrario, hacia A Estrada.

A consecuencia del impacto, la furgoneta golpeó el depósito de gasoil del camión, provocando su rotura y un vertido de combustible sobre la calzada. Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Cuntis y el equipo de mantenimiento de la N-640 acudieron al lugar y procedieron a limpiar la vía.

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La colisión se produjo en una de las curvas más cerradas del tramo de Castroloureiro. / FDV_Externas

Los trabajos finalizaron sobre las 12.30 horas. Hubo cortes y retenciones durante la intervención, pero la circulación quedó después totalmente restablecida. No se produjeron heridos y solo hubo daños materiales.

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