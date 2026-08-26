La N-640 suma otro accidente en el eje Cuntis-A Estrada

Una furgoneta y un camión colisionaron este martes, sobre las 8.30 horas, en la N-640, a la altura de Castroloureiro, en Cuntis. El accidente se produjo en una curva cerrada cuando la furgoneta circulaba hacia Cuntis y el camión lo hacía en sentido contrario, hacia A Estrada.

A consecuencia del impacto, la furgoneta golpeó el depósito de gasoil del camión, provocando su rotura y un vertido de combustible sobre la calzada. Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Cuntis y el equipo de mantenimiento de la N-640 acudieron al lugar y procedieron a limpiar la vía.

La colisión se produjo en una de las curvas más cerradas del tramo de Castroloureiro. / FDV_Externas

Los trabajos finalizaron sobre las 12.30 horas. Hubo cortes y retenciones durante la intervención, pero la circulación quedó después totalmente restablecida. No se produjeron heridos y solo hubo daños materiales.