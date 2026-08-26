A Estrada cierra el 2025 con unas cuentas marcadas por los tres millones de la RPT

El Concello de A Estrada cerró el ejercicio económico de 2025 condicionado por el incremento de los costes de los suministros y de los servicios municipales y, de manera especialmente significativa, por el pago de 3 millones de euros en atrasos derivados de la Relación de Postos de Traballo (RPT). Así lo señaló el concejal de Economía e Facenda, Alberto Blanco, al analizar la Conta Xeral que se presentará el comisión el 1 de septiembre como paso previo a su paso a su aprobación por el pleno municipal.

El responsable de las finanzas municipales explicó que el pago de estos atrasos en la RPT se realizó con cargo a los remanentes del ejercicio anterior, una circunstancia que tuvo una incidencia directa sobre algunos de los indicadores económicos de 2025. La utilización de estos recursos provocó el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, aunque Blanco insiste en que se trata de una situación «coyuntural y no estructural».

El concejal vincula esta situación directamente al esfuerzo extraordinario realizado para hacer frente a los compromisos derivados de la RPT y no a un problema de carácter estructural de las cuentas municipales. Aunque los resultados de 2025 obligarán a adoptar alguna medida de cara a la elaboración de los presupuestos de 2027, Blanco señala que no será necesario aprobar un plan económico-financiero, al considerar que los resultados asociados al incumplimiento de estabilidad y de la regla de gasto se deben al uso de remanentes y no a desequilibrios recurrentes.

El presupuesto inicial del Concello para 2025 ascendía a 17.782.000 euros, mientras que las previsiones definitivas alcanzaron los 29.291.072 euros. Según Blanco, esta evolución pone de manifiesto la capacidad del Gobierno local para obtener recursos extrapresupuestarios de otras administraciones durante el ejercicio.

Las previsiones definitivas de ingresos se situaron en 28.051.237 euros, con un grado de ejecución del 99,25% en ingresos y del 98,16% en gastos.

Entre los principales indicadores económicos, el resultado presupuestario se situó en 37.754 euros, mientras que el ahorro bruto alcanzó los 2.725.686 euros y el ahorro neto se situó en 294.960 euros.

Reducción de la deuda

Otro de los datos que destaca el concejal de Facenda es la evolución del endeudamiento. A 31 de diciembre de 2025, la deuda del Concello ascendía a 4.499.916 euros, unos 750.000 euros menos que en 2024.

El nivel de endeudamiento representa el 26,27% del límite ordinario, establecido en el 75%, frente al 30,61% del ejercicio anterior. Blanco destaca en este sentido la baja carga financiera por habitante y sostiene que el Concello mantiene una de las presiones fiscales más bajas de Galicia.

Aumento de los costes

La liquidación de 2025 también estuvo marcada por el incremento de los costes de los suministros, las materias primas y los servicios contratados por el Concello. Esta subida repercutió en servicios municipales como el SAF, la recogida de residuos y otros servicios básicos.

Blanco apunta que el IPC registró un incremento del 2,7% durante 2025, mientras que la subida acumulada entre junio de 2018 y junio de 2026 alcanza el 28,9%, reflejando el aumento de los costes que debe afrontar la Administración local.

Servicios públicos

La clasificación por programas refleja el peso de los servicios públicos municipales. La partida más elevada corresponde a Servicios Sociales, con 4.277.432 euros, seguida del área de Bienestar Comunitario, con 3.912.047 euros, que engloba servicios como agua, abastecimiento, residuos y alumbrado. Dentro de esta última, la gestión y tratamiento de residuos supone 1.742.008 euros.

La Seguridad y Protección Civil recibió 1.682.566 euros, mientras que Cultura contó con 1.669.283 euros y Deporte con 1.700.203 euros. La Administración de Infraestructuras alcanzó los 1.609.349 euros y Educación sumó 1.072.837 euros. Por su parte, Comercio, Turismo y Promoción Económica dispuso de 343.441 euros.

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A estos gastos se suman 885.126 euros destinados a la amortización de deuda, dentro de una ejecución presupuestaria que, según Alberto Blanco, refleja el esfuerzo realizado por el Concello para mantener los servicios municipales pese al incremento generalizado de los costes y a la carga extraordinaria que supuso la aplicación de la RPTn.