Educación
La escuela infantil unitaria de Forcarei estrena mejoras para el próximo curso
La actuación, financiada con más de 10.500 euros, permitirá mejorar la climatización, los acabados, el mobiliario y la seguridad del centro
El gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitó este martes la escuela infantil unitaria de Forcarei junto a la alcaldesa, Belén Cachafeiro, para comprobar el avance de las obras de mejora que se ejecutan este verano en el centro, integrado en la red pública autonómica.
Los trabajos, financiados con más de 10.500 euros por el ente autonómico y contratados por el Concello, estarán terminados antes del inicio del curso, previsto para el 7 de septiembre. La actuación permitirá resolver problemas de temperatura y mejorar los acabados interiores y exteriores del inmueble.
La intervención incluye la instalación de un sistema de climatización, el pintado integral de las instalaciones y el tratamiento de pavimentos interiores y carpinterías de madera. También se renovará parte del mobiliario, con nuevas puertas y estantes, además del arreglo de ventanas.
Asimismo, se han instalado nuevos elementos de seguridad y protección para mejorar las condiciones del centro y el bienestar del alumnado y del personal.
Rodríguez explicó que estas actuaciones forman parte del programa anual de obras de mejora y mantenimiento que la Xunta desarrolla durante el verano en las escuelas infantiles para preparar los centros de cara al nuevo curso escolar.
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