La Diputación agota en menos de un día las plazas del programa +Bosques de septiembre

La Diputación agotó en menos de un día todas las plazas disponibles para participar en los recorridos de septiembre del programa +Bosques. Una iniciativa que promueve el contacto directo con la naturaleza. Dos de las ocho rutas que se van a realizar será por los alrededores del mosteiro de Carboeiro en Silleda, que tendrán lugar el 6 y el 27 de septiembre.