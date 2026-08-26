Caballé y Pavarotti cantan «A Rianxeira» en Forcarei

Los apellidos Caballé y Pavarotti volvieron a encontrarse sobre un escenario en Forcarei, aunque esta vez a través de la siguiente generación: Montserrat Martí Caballé, hija de la gran soprano catalana, y Simona Todaro-Pavarotti, sobrina nieta de Luciano Pavarotti. Ambas protagonizaron junto al barítono Luis Santana, la soprano Dolores Crespo y el pianista Víctor Carbajo el espectáculo «Querida Montserrat, querido Luciano», una propuesta de ÓperaConcert que convirtió la noche en una celebración de la lírica, la memoria y la música popular.

El concierto estaba previsto al aire libre, en la Praza do Concello, pero las previsiones meteorológicas obligaron a trasladarlo a la iglesia de San Martiño. El cambio fue un acierto ya que no restó público; al contrario, la asistencia superó las previsiones y el templo terminó acogiendo a numerosos espectadores, algunos llegados desde Cuntis o Caldas de Reis, que repetían después de asistir al recital de la víspera y una espectadora de Italia que estaba de paso por la zona.

La propuesta combinó grandes arias, canciones napolitanas y piezas asociadas a las trayectorias de Caballé y Pavarotti con un formato cercano y distendido. Los intérpretes presentaron cada obra, explicaron su contexto y facilitaron que el público no familiarizado con el canto lírico reconociera melodías conocidas. Hubo piezas solistas, dúos y un tramo final a cuatro voces, con un repertorio que fue ganando complicidad con el público.

De izquierda a derecha: Víctor Carbajo, Dolores Crespo, Luís Santana, Simone Todaro-Pavarotti, Montserrat Martí Caballé, Belén Cachafeiro y Jorge Cubela. / FDV_Externas

Uno de los momentos más especiales llegó con «Ensueño», la canción vinculada a la colaboración entre Montserrat Caballé y Freddie Mercury. Montserrat Martí la interpretó como un aria, mientras su madre aparecía de fondo en la historia que relataba. La pieza partió de "Exercises in Free Love", compuesta por Mercury y Mike Moran antes de que comenzara el proyecto "Barcelona"; Caballé añadió después la letra. Mercury le mostró la obra en Barcelona y ella quedó impresionada. La hija recordó cómo su madre la estrenó como bis en Londres y cómo, al anunciar el nombre de Freddie Mercury, el público respondió con una gran ovación. "Ensueño" terminaría siendo grabada por ambos y figura en el álbum "Barcelona" con créditos de Mercury, Moran y Caballé.

De la ópera a «A Rianxeira» o «Libre», Forcarei acabó cantando a coro

La emoción volvió con «Nessun dorma», de Giacomo Puccini, y con las dos versiones del «Ave María», de Schubert y Charles Gounod, pero alcanzó uno de sus puntos más altos con «Libre», de Nino Bravo, interpretada por Luis Santana. El barítono, que recordó la admiración que tanto Caballé como Pavarotti sentían por el cantante valenciano, animó al público a participar en los coros. Fue uno de esos momentos en los que las fronteras entre recital y concierto popular desaparecieron, con algunas lágrimas entre los espectadores.

También hubo espacio para el humor y para el guiño local. Antes de interpretar "Granada", de Agustín Lara, Santana preguntó de dónde procedía el público, presentó a sus compañeros de escenario anunciando su procedencia y tras esto, comenzó la canción sustituyendo la primera palabra por "Forcarei...", provocando sonrisas y aplausos.

La conexión gallega tuvo además una protagonista especial en Dolores Crespo, natural de Moraña y residente en Carril. Santana bromeó con la pasión de la soprano por Galicia, la gastronomía y sus paisajes: "Era muy pesada hablando de Galicia, pero tenía razón". El tono cercano se mantuvo durante toda la velada y ayudó a convertir un repertorio de gran exigencia vocal en una experiencia accesible y festiva.

Al concierto asistió público de concellos limítrofes a Forcarei. / FDV_Externas

La solvencia del acompañamiento de Víctor Carbajo fue otro de los pilares de la noche. Pianista y compositor madrileño, formado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, acompaña habitualmente a figuras de la lírica como los propios intérpretes del espectáculo y ha actuado en escenarios como el Auditorio Nacional, el Palau de la Música o el Olympia de París. Su piano sostuvo con precisión y sensibilidad el recorrido vocal.

Más de 300 personas disfrutaron de una emocionante velada de canto lírico

El cierre llevó definitivamente la ópera hacia Galicia. En el tercer bis, las cuatro voces interpretaron "O voso galo, comadre" con el público cantando a coro y "A Rianxeira", con el público cantando a coro. Fue el final más festivo de una noche construida desde la emoción, la memoria y la cercanía.

Organización

El sonido resultó excelente y la puesta en escena, sobria pero efectiva, se adaptó a las posibilidades del templo de San Martiño. Solo quedó una pequeña incomodidad: los bancos de la iglesia están bien para una misa breve, pero son menos amables para un concierto de casi dos horas. El concierto, organizado por la Deputación de Pontevedra dentro del programa Son Verán, sirvió además como pórtico cultural a la semana grande de Forcarei, que estos días celebra sus fiestas patronales. Poco importó al final. Forcarei despidió a Caballé y Pavarotti —a través de quienes llevan sus apellidos— cantando a Galicia.