Agolada despide el verano por todo lo alto con su primera Fiesta Retro en Os Pendellos

Este domingo 30 de agosto a partir de las 20:00 horas, Agolada se prepara para una cita inolvidable. Os Pendellos se convertirán en el escenario de una Fiesta Retro, una propuesta cultural y de ocio que busca dinamizar la vida del municipio y ofrecer un divertido cierre estival para todos los vecinos y visitantes.

La iniciativa surge del entusiasmo y del trabajo de los organizadores, Fanery Carabali y Juan Eiras, quienes vieron la oportunidad de crear un espacio de encuentro intergeneracional en torno a la música del pasado siglo. La propuesta nació de manera espontánea. «Es una idea loca que surge de hablar con vecinos y de la necesidad de dinamizar la vida del pueblo, la vida cultural y festiva», explica Juan Eiras. El organizador recuerda que esta iniciativa toma el relevo del ciclo de conciertos previo: «Desde que llegamos ya empezamos un ciclo de conciertos que se llaman Seráns nos Pendellos, y la idea surge de eso, de hacer algo un poco más divertido, como cierre de verano».

La acogida superó todas las expectativas desde el primer momento. «Antes de lanzarlo en redes, fuimos comentando la idea con los vecinos y amigos y la acogida fue brutal, con muchas ganas de participar, y lo cierto es que entusiasma. En redes llevamos 4.000 visitas en apenas unas horas, y esto quiere decir que hay un interés palpable en lo que es la fiesta, y sobre todo en la dinamización cultural del pueblo», manifiesta Eiras.

La fiesta estará ambientada en varias épocas emblemáticas. «Es una celebración que queremos que sea lo más divertida posible, no solo de los años 50 sino también de los 60, 70, 80… cada uno de su década. Es una cita informal», detalla el organizador.

El plato fuerte de la noche será la actuación en directo del cantante vigués Alberto Cunha, que va a ser el maestro de ceremonias y cantará canciones de todas las épocas, además de acudir caracterizado.

Para añadir más diversión, los organizadores animan a todos a rescatar la ropa retro. «Los que quieran pueden llevar cazadora de cuero con pinchos, cada uno que rememore su juventud será bienvenido», explica Eiras. Para motivar a los asistentes, se van a dar unos premios a los mejores disfraces. «Será algo simbólico, una cosa pequeña para hacer la gracia y motivar a la gente a que venga caracterizada», reconoce el organizador.

Detrás del evento también hay una motivación muy personal. «Mi mujer es melómana y amante de la salsa y el bolero y yo, siendo músico profesional, pues nos mueve la relación con la música y el compartir», confiesa Eiras.

En cuanto al espacio y los servicios, la idea es poder hacerlo en el exterior, pero todo dependerá de la climatología. En caso de lluvia el plan es que la fiesta se celebre en el pendello comedor. Además, aunque está pendiente de confirmarse, es muy probable que se habilite un puesto de hamburguesas, para que la gente pueda comer.

Esta es la primera vez que se organiza este evento, pero sobre su continuidad, el organizador señala: «Hay que ver cómo funciona, cómo es la acogida y luego valorar y ver la posibilidad de repetirla o no, va a depender un poco de la respuesta del público. Nos encantaría hacer muchas más ediciones de Fiesta Retro, pero ya veremos cómo camina la cosa».

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La cita de este domingo está abierta a todos los públicos y edades que estén dispuestos a pasar un buen momento recordando los temas más emblemáticos de las pasadas décadas. Sin embargo, esta no será la única propuesta musical a corto plazo ya que de los Seráns aún quedan dos conciertos, el 12 y el 19 de septiembre, con los que se cerrará el ciclo.