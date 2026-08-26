El 5º Stock Outlet de Lalín liquidará existencias de treinta tiendas del jueves al sábado

Un total de treinta comercios afiliados a la Asociación de Empresarios de Deza y el Centro Comercia Aberto de Lalín participarán desde este jueves, día 27 de agosto, hasta el sábado, día 29, en la quinta edición del Stock Outlet Lalín para liquidar existencias.

Esta iniciativa, que marcará el final de las rebajas de verano y que se desarrollará en las propias tiendas participantes, tiene como finalidad que puedan liquidarse artículos y prendas de otras temporadas, ofreciéndoles a los clientes descuentos de, por lo menos, el 60%.

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Los comercios participantes, que estarán identificados tanto con carteles específicos de la campaña como con globos y moqueta en color verde lima son: Alalá Nikis Lalín, Ana Blanco Centro Óptico, C&C Young Trend, Calzados Alca, Colorín Colorado, Cris Abad, Dándara, Escalena, Federópticos Pereiro, Florentino, Foot on Mars, GBásico, Guerra, It´s Man Only, It´s Only, Karen, Lencería Lilas, Low Cost Phone, Mi Casa, Moca, Mombai Artesanía, Montoto, Muchas, Multiópticas Lalín, Nereida Novias, Thebes, Urban Teen, Ve de íntima y las dos tiendas de Zapatería Martínez.