Rescatan con vida a un gatito atrapado en el motor de un vehículo en A Estrada

El servicio de Emerxencias A Estrada tuvo que intervenir para rescatar a un pequeño gato que había quedado atrapado en el interior del compartimento del motor de un vehículo.

Los servicios de emergencia localizaron al animal en la zona del motor y accedieron cuidadosamente al lugar en el que se encontraba para poder liberarlo sin causarle daños. Finalmente, el operativo permitió sacar al gato del vehículo sano y salvo. Tras el rescate, el propio alertante se hizo cargo del animal.

Desde el servicio de Emerxencias A Estrada aprovecharon la intervención para recordar la importante labor que realizan las asociaciones protectoras de animales, como Patiñas da Estrada, que acogen y cuidan a aquellos animales que no tienen una persona que pueda hacerse cargo de ellos mientras esperan encontrar una familia. Asimismo, hicieron un llamamiento a la adopción y recordaron que las protectoras cuentan con numerosos animales que buscan una segunda oportunidad y una familia.

Los servicios de emergencia también trasladaron una recomendación para prevenir este tipo de situaciones, especialmente durante los meses fríos: antes de poner en marcha un vehículo que haya permanecido estacionado durante un tiempo, conviene dar unos pequeños golpes en el capó. De esta forma, se puede alertar a posibles animales que hayan buscado refugio en el interior del compartimento del motor.