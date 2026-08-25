Emergencia gatuna
Rescatan con vida a un gatito atrapado en el motor de un vehículo en A Estrada
Se había refugiado en el compartimento del motor y fue liberado por el servicio de Emerxencias A Estrada tras una intervención que terminó con final feliz
El servicio de Emerxencias A Estrada tuvo que intervenir para rescatar a un pequeño gato que había quedado atrapado en el interior del compartimento del motor de un vehículo.
Los servicios de emergencia localizaron al animal en la zona del motor y accedieron cuidadosamente al lugar en el que se encontraba para poder liberarlo sin causarle daños. Finalmente, el operativo permitió sacar al gato del vehículo sano y salvo. Tras el rescate, el propio alertante se hizo cargo del animal.
Desde el servicio de Emerxencias A Estrada aprovecharon la intervención para recordar la importante labor que realizan las asociaciones protectoras de animales, como Patiñas da Estrada, que acogen y cuidan a aquellos animales que no tienen una persona que pueda hacerse cargo de ellos mientras esperan encontrar una familia. Asimismo, hicieron un llamamiento a la adopción y recordaron que las protectoras cuentan con numerosos animales que buscan una segunda oportunidad y una familia.
Los servicios de emergencia también trasladaron una recomendación para prevenir este tipo de situaciones, especialmente durante los meses fríos: antes de poner en marcha un vehículo que haya permanecido estacionado durante un tiempo, conviene dar unos pequeños golpes en el capó. De esta forma, se puede alertar a posibles animales que hayan buscado refugio en el interior del compartimento del motor.
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