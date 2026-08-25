La Central Agropecuaria factura 780.000 euros con la venta de 1.027 reses

La puja semanal de ganado en la Central Agropecuaria de Silleda facturó este martes 777.210 euros, tras la venta de 1.027 de las 1.089 reses que acudieron a la sesión. De esos casi 780.000 euros en transacciones, la cuantía más abultada procede de los terneros de recría, ya que suelen exportarse a cebaderos de Cataluña y de otros puntos de España para su engorde y posterior venta a, sobre todo, Marruecos. En la sesión de este martes, la recría generó una facturación de casi 281.300 euros, por encima de los 198.400 de los terneros de carne. Las ventas de vacuno mayor ascienden a 187.300 euros y las de terneros pasteros rozan los 110.400.

Cotizaciones agropecuarias / J.PEREZ

Cotizaciones agropecuarias / J.PEREZ

En cuanto a las mesas de precios, los lechones aumentan su valor medio en 4 euros, por encima del leve ascenso de entre 30 y 40 céntimos del porcino de carne y de canal II, respectivamente.