Rembrandt ‘prueba’ la Empanada

A Bandeira abrió ayer los días grandes de su 50ª Festa da Empanada con la presentación oficial de Lección de Empanada, un mural de gran formato realizado por el artista Yoseba MP que convierte la tradición empanadera en una auténtica obra de arte.

Ayer también tuvo lugar la Ruta da Empanadilla. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

La lluvia obligó a trasladar el acto inaugural, previsto junto a la obra, al espacio de Vista Alegre. Allí se dieron cita autoridades, miembros de la Asociación Amigos da Empanada, protagonistas del mural, asociaciones y vecindad para brindar por el arranque de las celebraciones. El mural, encargado para conmemorar medio siglo de la fiesta, toma como referencia la célebre «Lección de anatomía» de Rembrandt. En él aparece Lola, vecina vinculada a la historia de la festa y premiada por sus empanadas desde las primeras ediciones, compartiendo su saber con varios niños y niñas de la localidad. La concejala de Cultura, Mónica González, leyó las palabras enviadas por Yoseba MP, ausente por compromisos artísticos. En ellas el artista explicaba el proceso: «O encontro con Lola, unha muller estreitamente vinculada á historia da festa e premiada pola elaboración das súas empanadas practicamente desde as primeiras edicións, foi facendo evolucionar a proposta cara a unha obra coral»». La escena se completa con la receta de la empanada de bacalao de Lola escrita en un lateral y con una media empanada que incorpora en la masa la referencia al 50 aniversario. «Porque aí está, en realidade, a verdadeira protagonista deste mural: a empanada. E con ela, toda a xente, a memoria e a tradición que fixeron posible que A Bandeira leve xa medio século celebrándoa»», señaló Yoseba.

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Desde el Concello se agradeció al artista su trabajo, a la Deputación de Pontevedra la financiación y a la familia propietaria de la vivienda por ceder la fachada. El agradecimiento se extendió también a Lola, a los niños y niñas retratados y a sus familias. El presidente de la Asociación Amigos da Empanada, Manuel Cuíña, repasó la creación del mural y destacó la implicación de Yoseba para trasladar al muro «a esencia da Festa da Empanada e da propia Bandeira». La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, puso el acento en lo excepcional de esta 50ª edición y en la conexión con el arte. Mientras el mural reinterpreta a Rembrandt, el cartel de este año, obra de Tania Cuiña, recrea «A creación de Adán» de Miguel Ángel. «Este ano, máis ca nunca, podemos dicir que na Bandeira a empanada se eleva á categoría de obra de arte»», destacó la regidora. Pena recordó además que detrás de estos cincuenta años está ««o traballo de moitísimas persoas»» y agradeció a todas las generaciones que han hecho de la empanada «unha auténtica seña de identidade da Bandeira e de todo o municipio de Silleda». El deputado provincial de Turismo, Jesús Vázquez Almuiña, cerró las intervenciones poniendo en valor la dimensión turística y gastronómica de la fiesta y la capacidad de estas iniciativas para unir cultura, tradición y promoción del territorio. Felicitó a la organización y a la vecindad y reafirmó el apoyo de la Deputación a una celebración «convertida xa nun referente dentro e fóra de Galicia». El acto finalizó con un brindis con vino acompañado de empanada, en el que autoridades, organización y asistentes celebraron juntos el inicio de cuatro días de programación.