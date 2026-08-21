El PSOE reclama al Concello de A Estrada limpiar solares urbanos

El Grupo Municipal Socialista de A Estrada reclama al Concello que actúe ante el estado de abandono y falta de limpieza de varios solares urbanos. Según señala, ha recibido numerosas quejas vecinales por la presencia de maleza y vegetación sin controlar en distintos puntos del casco urbano, entre ellos las avenidas de Pontevedra y Santiago y la rúa do Muíño.

Los socialistas consideran que el Concello debe requerir a los propietarios que cumplan sus obligaciones de limpieza, especialmente cuando el estado de las parcelas pueda afectar a la seguridad, favorecer la propagación de incendios o generar problemas de salubridad e higiene.

Rúa do Muíño, A Estrada. / FDV_Externas

El PSOE reclama que esta exigencia sea similar a la aplicada en las parroquias, donde los vecinos han recibido requerimientos del SEAGA para realizar trabajos de limpieza. Asegura que el grado de cumplimiento está siendo elevado.

“Se nas parroquias se lles esixiu aos propietarios a limpeza das súas fincas e os veciños están respondendo maioritariamente, non se entende por que na vila non existe un nivel de esixencia similar”, sostiene el grupo.

Rúa do Muíño, A Estrada. / FDV_Externas

Por ello, pide elaborar un inventario de los solares con deficiencias, enviar los correspondientes requerimientos y establecer mecanismos de seguimiento. Además, reclama que, cuando no exista cumplimiento voluntario, se utilicen los mecanismos legales disponibles, incluida la ejecución subsidiaria cuando proceda, con repercusión de los costes a los responsables.