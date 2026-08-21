Licitan el transporte forense de Lalín y A Estrada al Imelga de Pontevedra

La Consellería de Presidencia ha puesto en marcha la contratación del servicio de transporte de cadáveres que requieran autopsias, necropsias o pruebas de investigación forense en los partidos judiciales de Lalín y A Estrada. El servicio estará vinculado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y se adjudicará mediante un procedimiento abierto supersimplificado, con tramitación electrónica y un único lote para ambas áreas. Este trámite supone la materialización del traspaso de las dos capitales de los paridos judiciales a Pontevedra y el fin de su adscripción a Santiago. Los dos concellos se habían posicionado en contra de esta decisión de la Xunta.

La licitación parte de un presupuesto base de 19.166 euros (con IVA) . El valor estimado del contrato asciende a 38.016 euros al incorporar la posible prórroga y eventuales modificaciones. La duración inicial será de doce meses, con inicio previsto el próximo día 1 de septiembre, y podrá prorrogarse hasta otro año adicional.

La necesidad de este nuevo contrato está relacionada con la reorganización territorial introducida por el nuevo Reglamento del Imelga. Lalín y A Estrada pasan a quedar adscritos a la Subdirección Territorial de Pontevedra, cuando hasta ahora estaban integrados en el área de Santiago de Compostela. La administración considera necesario contar con un adjudicatario específico para garantizar la continuidad del servicio y evitar dificultades en los traslados, especialmente en casos de cadáveres en estado de descomposición.

El contrato se abonará por precios unitarios. El pliego fija como máximos 125 euros por traslado del cadáver, 60 euros por utilización de sala de autopsias, 25 euros por cámara frigorífica o congeladora y 120 euros por devolución del cadáver. La Xunta advierte de que cualquier oferta que supere esos importes será excluida.

La adjudicación se decidirá sobre un máximo de 100 puntos. La oferta económica tendrá el mayor peso, con 65 puntos, mientras que otros 25 valorarán los recursos materiales y humanos disponibles. Entre ellos figuran el número de vehículos, su capacidad, las sedes, las salas de autopsias y el personal adscrito al servicio.

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Como medios mínimos, las empresas deberán disponer de dos coches fúnebres, una sede, una sala de autopsias y dos personas asignadas directamente al contrato.