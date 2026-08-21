Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comercio con ChinaRios secos en GaliciaEntrevista cirujanaVestido vigués de cineAmancio OrtegaEntrevista Anxo RodríguezPulpo
instagramlinkedin

Lara Meneses visita el campamento de Pontemaril

La directora xeral de Xuventude conocerá de primera mano la actividad Aventura na natureza y sus propuestas para jóvenes

Lara Meneses, directora xeral de Xuventude, con los participantes.

Lara Meneses, directora xeral de Xuventude, con los participantes. / FDV_Externas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fran Campos

Forcarei

La directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, visitará el campamento Aventura na natureza, que se desarrolla en el Campamento Xuvenil de Pontemaril. La visita permitirá conocer de primera mano esta propuesta y las actividades que se desarrollan durante la estancia de los participantes.

lara meneses campamento Aventura na natureza forcarei

Lara Meneses, directora xeral de Xuventude, con los participantes. / FDV_Externas

El programa combina actividades vinculadas con el ocio, la naturaleza y la aventura, dentro de una propuesta dirigida a jóvenes y desarrollada durante el periodo estival. La presencia de la directora xeral permitirá acercarse al funcionamiento de esta iniciativa y a las actividades previstas en el campamento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents