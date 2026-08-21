Lara Meneses visita el campamento de Pontemaril

La directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, visitará el campamento Aventura na natureza, que se desarrolla en el Campamento Xuvenil de Pontemaril. La visita permitirá conocer de primera mano esta propuesta y las actividades que se desarrollan durante la estancia de los participantes.

Lara Meneses, directora xeral de Xuventude, con los participantes. / FDV_Externas

El programa combina actividades vinculadas con el ocio, la naturaleza y la aventura, dentro de una propuesta dirigida a jóvenes y desarrollada durante el periodo estival. La presencia de la directora xeral permitirá acercarse al funcionamiento de esta iniciativa y a las actividades previstas en el campamento.