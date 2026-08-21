Granjas de Vila de Cruces y Cerdedo Cotobade, en un plan formativo estatal

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, anima a la juventud interesada a solicitar su participación en el programa Cultiva 2026, impulsado por el Ministerio de Agricultura para facilitar estancias formativas en explotaciones agrícolas y ganaderas de referencia. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre.

Losada destacó que la provincia de Pontevedra oferta 11 estancias formativas en cinco explotaciones modelo de acogida, situadas en los ayuntamientos de O Rosal, Cerdedo Cotobade, Vila de Cruces, Redondela y Tomiño. Estas propuestas forman parte de las 58 estancias disponibles en Galicia y de las 300 ofertadas en el conjunto de España.

En las comarcas, la sociedad Cova da Abella, en Cerdedo Cotobade, acogerá seis estancias entre febrero y mayo. Se trata de un proyecto apícola y micológico que cuenta con alrededor de 200 colmenas y que combina la producción de miel con la de seta shiitake ecológico sobre troncos de roble.

En Vila de Cruces, la formación tendrá lugar en una explotación dedicada a la cría y engorde de Porco Celta y bovino de carne de raza Rubia Galega, que apuesta por la conservación de las razas autóctonas, la venta directa y la comercialización con marca propia.

Solicitudes

El programa Cultiva está dirigido la profesionales agrarios titulares de explotación de hasta 40 años, así como a personas de 41 o más años que se instalaran en el sector en los últimos cinco años. Las personas participantes pueden escoger explotaciones con producciones iguales o diferentes a las suyas y situadas en cualquier punto del territorio nacional.

El ministerio cubre los gastos de alojamiento, mantenimiento y transporte durante la estancia y contempla también una compensación por los gastos de sustitución para que una tercera persona pueda atender y gestionar la explotación de origen durante ese período. El programa cuenta este año con una dotación inicial de 1,2 millones de euros, ampliables. En la adjudicación de las plazas tienen prioridad las mujeres, las personas incorporadas más recién a la actividad agraria y las que no participaran en ediciones anteriores.

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«·O programa ofrece aos profesionais máis novos do noso sector primario a oportunidade de aprender directamente doutras explotacións que son referentes pola súa innovación, sustentabilidade ou modelo de negocio e de trasladar posteriormente ese coñecemento aos seus propios proxectos», indicó Albel Losada.