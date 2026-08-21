Condenan al concello de Forcarei a pagar 5.390 euros

El Concello de Forcarei deberá abonar 5.390,52 euros a una empresa por los trabajos de reparación realizados sobre maquinaria de titularidad municipal y que, según consta en el procedimiento judicial, no habían sido pagados.

La condena figura en una sentencia dictada el 28 de julio de 2026 por el Tribunal de Instancia de A Estrada, Plaza nº 1 de la Sección Civil y de Instrucción. La resolución estima íntegramente la demanda presentada por la empresa para reclamar el importe correspondiente a las reparaciones efectuadas.

La cantidad fijada por el órgano judicial asciende a 5.390,52 euros, a los que deberán añadirse los intereses de demora establecidos legalmente. De este modo, el importe final que tendrá que afrontar el Concello será superior a la cantidad principal recogida en el fallo.

El procedimiento judicial se inició a raíz de una reclamación de cantidad relacionada con diversos trabajos realizados sobre un tractor de titularidad municipal. La empresa reclamaba el pago de esas actuaciones de reparación, al no haber recibido el abono correspondiente por parte del Concello.

La sentencia considera acreditadas las pretensiones económicas planteadas por la parte demandante y las acoge en su totalidad. Por tanto, la resolución judicial establece la obligación de hacer frente tanto a la cantidad reclamada como a los intereses que correspondan conforme a la legislación vigente.

Además del importe de los trabajos y de los intereses de demora, el fallo establece que las costas del procedimiento deberán ser asumidas por el Concello de Forcarei, al haberse estimado íntegramente la demanda presentada contra la administración municipal.

La resolución judicial pone así fin al procedimiento de reclamación económica relacionado con las reparaciones efectuadas sobre la maquinaria municipal.