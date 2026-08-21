Diez días sin ascensor dejan atrapados a vecinos de A Estrada

Los vecinos de un edificio de seis plantas de la avenida de Pontevedra de A Estrada están cansados de esperar. El ascensor lleva diez días fuera de servicio y la avería afecta especialmente a las personas con movilidad reducida. En el inmueble viven más de 40 personas y algunos residentes apenas pueden salir de sus viviendas.

Entre los casos más graves está el de Ángel, usuario de silla de ruedas, que apenas puede desplazarse por las escaleras. Ante la falta de soluciones, decidió comprar una oruga salvaescaleras. Pagó casi 3.500 euros y espera que ese gasto sea compensado.

También está el caso de Mari Carmen, que utiliza un andador y ha tenido que marcharse temporalmente a una segunda vivienda sin escaleras. Perdió una cita médica porque no podía salir de su vivienda. Especialmente complicada es la situación de una pareja de vecinos de más de 90 años que reside en la sexta planta y se encuentra prácticamente encerrada en su piso.

La comunidad paga 1.872 euros al año por el mantenimiento del ascensor y considera que el servicio no está respondiendo. El presidente y los vecinos aseguran que han llamado a KONE todos los días y que también han presentado una reclamación por escrito.

"Levamos dez días sen ascensor e hai persoas que practicamente non poden saír da súa casa. Preguntámonos que prezo ten a independencia destas persoas", lamenta el presidente.

La avería se produjo el pasado 11 de agosto, después de varios fallos registrados durante las semanas anteriores. Ese día, un técnico reinició el control del ascensor y consiguió que volviese a funcionar, pero al día siguiente quedó nuevamente parado. Otro técnico acudió para revisar el problema, aunque detectó un fallo que no pudo solucionar y solicitó la intervención de otro compañero.

La comunidad pidió entonces que acudiesen dos técnicos y, tras varias comprobaciones, determinaron que el problema estaba en un componente del sistema de control, un derivador. Buscaron una pieza para sustituirlo, pero no consiguieron encontrarla y el ascensor continuó sin funcionar.

Los residentes reclaman una solución urgente ante una avería que afecta especialmente a personas con movilidad reducida

Los vecinos aseguran que las respuestas de la empresa han ido cambiando. En una de las llamadas les comunicaron que la pieza ya estaba pedida y este jueves, les trasladaron que la reparación se realizará la próxima semana, aunque todavía no saben qué día ni si se sustituirá el derivador o se reparará el componente existente.

"Non temos queixa nin da atención telefónica nin dos técnicos que viñeron, porque intentaron arranxalo. A nosa queixa é que levamos dez días sen servizo e non temos unha solución", señala el presidente.

Los vecinos recuerdan que hace unos meses otra avería dejó el elevador parado durante casi tres semanas. Las lluvias provocaron la inundación del garaje y fue necesario extraer el agua y revisar la instalación.

La comunidad estudia presentar una denuncia formal a través de los canales oficiales de consumo de la Xunta de Galicia, aunque debe esperar a que transcurra un mes desde la reclamación. Mientras tanto, dan por perdido este fin de semana y esperan una solución para la próxima semana.

KONE ha explicado hoy a la comunidad los motivos del retraso en una llamada mantenida esta mañana con un responsable de zona, poco después de que esta redacción contactase con la empresa. El responsable explicó que el componente averiado es una pieza muy específica que controla el motor y cuya sustitución resulta especialmente compleja en ascensores antiguos.

Según la empresa, instalar un componente nuevo obligaría a reparar y actualizar todo el sistema. Para evitar un coste mayor, se ha optado por reparar la pieza existente. Esta intervención será realizada por una empresa especializada, que necesita varios días para llevarla a cabo.

La solución definitiva pasaría, según KONE, por actualizar el ascensor con nuevos sistemas y software. La previsión trasladada a los vecinos es que la reparación pueda estar realizada la próxima semana, posiblemente entre el martes y el miércoles.