La Deputación reparte más de 51.000 euros entre 55 clubes deportivos de las comarcas

Un total de 55 clubes deportivos de las comarcas se beneficiarán de 51.622 euros en ayudas de la Deputación de Pontevedra para la actividad deportiva de ámbito inferior al estatal durante 2026. La cifra resulta de sumar las subvenciones de la convocatoria general para clubes, que alcanzan 48.473,63 euros para 54 entidades de estos nueve municipios, y los 3.149,20 euros concedidos al Club Deportivo Lalín dentro de la relación específica de ayudas a equipos de Preferente Grupo Sur. Las concesiones fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lalín reúne el mayor número de beneficiarios después de A Estrada. Son 15 clubes y 17.707,31 euros, contando la aportación al CD Lalín de Preferente. En la convocatoria general figuran el Club de Rugby Lalín, con 1.201,58 euros; Sobre Rodas, con 622,23; la Escudería Lalín-Deza, con 866,90; GTR Galaico Trail Run, con 819,09; Alambike, con 619,41; Roteiros de Lalín, con 824,72; Escola de Fútbol Lalín, con 2.512,15; Vilatuxe FC, con 672,85; Escola de Atletismo Deza, con 1.702,18; Club Petanca Lalín, con 630,66; Basketdeza, con 1.688,12; Kung Tai, con 1.038,46; Club Ciclista Montes de Deza-Candán-Faro-Testeiro, con 712,22, y la Escuela de Ajedrez de Lalín, con 647,54 euros.

A Estrada es el municipio con más entidades incluidas, 16, que suman 14.566,11 euros. La mayor ayuda corresponde a la Escola Estrada de Fútbol Base, con 3.000 euros. También reciben fondos el Club Atletismo Estrada, con 1.319,70 euros; Club Ximnasia A Estrada y Club Natación e Salvamento A Estrada, con 1.091,89 cada uno; A Estrada Futsal, con 1.001,90; Estrada Fútbol Sala Femenino, con 948,46, además de escuderías, clubes de pádel, ciclismo, natación artística, atletismo y fútbol.

En Vila de Cruces, seis entidades se reparten 5.226,37 euros. La Sociedade Deportiva Cruces percibe 1.724,68 euros; Keltoi Cruces, 1.210,01; Kung Fu Zen, 875,91; la Sociedad de Cazadores de Vila de Cruces, 799,41; Pena Cuntín, 336,42, y la Sociedade de Caza Fontao, 279,94.

También son seis los beneficiarios de Silleda, con una aportación conjunta de 4.582,40 euros. La SD Bandeira Club de Fútbol recibe 1.336,57 euros; el CF Lamela, 776,91; la Sociedad de Caza y Pesca de Silleda, 717,85; el CF Silleda, 700,97; el Clube Petanca Bandeira, 692,53, y BTT Trasdeza, 357,57.

En Cerdedo Cotobade, cuatro clubes suman 3.349,05 euros: Club Escola Deportiva de Cotobade, con 1.350,63; Hong Muay Thai Academy, con 906,28; Tenorio Fútbol Sala, con 726,28, y SD de Caza O Coirego, con 365,86. Rodeiro contará con 2.429,15 euros para tres entidades: Balonmán Rodeiro recibe 903,46 euros; SD de Caza e Pesca de Rodeiro, 864,09, y la Asociación Recreativa Rodeiro CF, 661,60.

En Agolada, las tres ayudas totalizan 1.961,95 euros. La Sociedade Deportiva Agolada percibe 689,72 euros, la Sociedade de Caza Bertaña 684,10 y la Sociedade de Caza Farelo-Agolada 588,13.

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Por su parte, Forcarei cuenta con una única subvención, de 1.204,39 euros, para la EFB Terra de Montes, mientras que en Dozón la Sociedade de Caza e Pesca de Dozón recibirá 596,10 euros.