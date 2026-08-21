Cerdedo Cotobade
Carballedo prepara cuatro días de fiestas con música y tradición
Budiño, The Crass, actividades infantiles y grandes verbenas protagonizan un programa que se desarrollará del 21 al 24 de agosto
Carballedo celebrará del 21 al 24 de agosto sus fiestas en honor a San Roque y San Antón, con un programa que combina música, tradición, actos religiosos, actividades infantiles y verbenas. El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, presentó la programación acompañado por miembros de la Comisión de Fiestas.
Las celebraciones cuentan con la colaboración del Concello de Cerdedo Cotobade y de la Deputación de Pontevedra. Cubela destacó el trabajo de la comisión organizadora y el esfuerzo de las personas que participan en la preparación de estas jornadas.
La programación comenzará el viernes 21, a las 22.00 horas, con el concierto de Xosé Manuel Budiño. El sábado 22, a la misma hora, actuará The Crass.
El domingo 23 habrá pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas Foula, misa solemne y procesión en honor a San Roque, además de un concierto de esta formación. Por la tarde, Brais das Hortas ofrecerá una sesión de animación infantil y la jornada terminará con una verbena de Disco Móbil Dolce Vita y Trío Xtra.
El lunes 24 comenzará con el pasacalles de Os Afoutes do Canón de Pau y continuará con la misa y procesión en honor a San Antón. Después se celebrará la entrega del ramo de los mordomos salientes a los entrantes.
La programación finalizará por la noche con una verbena a cargo del Trío 3.com y el Grupo Alba.
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