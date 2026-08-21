El BNG denuncia el desperdicio de agua en la parroquia silledense de Ponte

El BNG de Silleda denuncia una pérdida continuada de agua potable en los lugares de Casderrei y O Sino, en la parroquia de Ponte, en plena situación de alerta por sequía. Según le trasladan los vecinos, el agua lleva días saliendo de forma constante por tuberías de la nueva red de abastecimiento que todavía no están conectadas a las viviendas.

La formación nacionalista señala que el problema resulta especialmente grave por producirse en un momento en el que las administraciones están pidiendo reducir el consumo y hacer un uso responsable del agua. A ello se suma el bajo caudal que presentan los ríos que abastecen la red municipal debido a la falta de lluvias. Las obras para ampliar el abastecimiento hasta Casderrei y O Sino comenzaron hace unos ocho meses. De acuerdo con los vecinos afectados, recientemente se dio de alta el suministro en la nueva instalación, pero varios puntos habrían quedado mal cerrados, provocando una fuga que se mantiene durante todo el día.

La portavoz del BNG de Silleda, Erea Rey, considera que se trata de una situación que «non se pode entender nin xustificar nun contexto como o actual. Mentres se lles pide aos veciños e veciñas que aforren auga e moderen o seu consumo, estamos vendo como se deixa escapar un recurso esencial por unha deficiente execución ou supervisión dunha obra pública», afirma.

El grupo de la oposición contrapone además esta situación con el reciente anuncio del Concello de una auditoría integral de la red municipal de abastecimiento destinada a mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas. «Unha cousa é anunciar auditorías e plans para reducir fugas, e outra moi distinta é a realidade que están vendo os veciños e veciñas de Ponte, con auga potable correndo durante días sen control», sostiene Rey.

La concejala recuerda también que la alcaldesa había defendido meses atrás en redes sociales la importancia de realizar «obras con sentidiño» y subraya el coste que supone llevar el abastecimiento a los núcleos rurales. «Se levar auga ás casas custa tantos esforzos e recursos públicos, o mínimo esixible é garantir que esa auga non remate perdéndose por fallos que deberían ser corrixidos de inmediato», añade.

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Ante esta situación, el BNG reclama al gobierno municipal que revise con urgencia la instalación, repare las deficiencias y adopte medidas para frenar el desperdicio. «A mellor campaña de aforro de auga é dar exemplo desde as institucións. Non chega con anunciar auditorías e plans de mellora se despois a realidade demostra que continúan producíndose situacións como esta», concluye Rey. Sostiene que la fuga evidencia, a su juicio, la necesidad de actuar sobre la red y reclama una respuesta inmediata del Concello ante el problema. «Os feitos non se corresponden coas palabras e cada vez son máis os veciños que perciben un goberno municipal máis preocupado por vender titulares e propaganda que por resolver os problemas reais do día a día», dice.