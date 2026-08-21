Infraestructuras autonómicas
La base de helicópteros contra incendios de Lalín estará rematada en septiembre
Son los plazos que maneja la Xunta para la instalación que operará en el polígono empresarial | Permitirá albergar seis aeronaves de manera simultánea, llegando hasta un tope de ocho
La base de medios aéreos contra incendios que la administración autonómica construye en Lalín estará lista para finales del próximo mes de septiembre. Son los plazos que maneja la Consellería de Medio Rural para una infraestructura que comenzó a levantarse a finales del año pasado, con una inversión superior a los 3,2 millones de euros.
La denominada técnicamente Base Integral de Unidades Operativas (BUO) permitirá albergar seis helicópteros de forma simultánea, llegando a un tope de ocho, en caso de ser preciso y con todas las dependencias necesarias para articular los operativos. Estas zonas están ahora en fase de construcción, pero ya bastante avanzadas pues la solución técnica consiste en habilitar áreas para el aterrizaje de las aeronaves. Muy cerca de este entorno se levanta el edificio principal de la base dispuesto en dos alturas, una planta soterrada destinada a aparcamiento de los medios de transporte terrestre, otra superior como estancia de brigadas y tripulaciones -con ocho habitaciones con baño-, y una torre de control para los emisoristas de la consellería.
La instalación se distribuye en una parcela de 14.517 metros cuadrados y, según el proyecto aprobado en su momento por la Xunta, contará con una superficie construida de 1.026 metros. Se trata de la base de helicópteros más grande de Galicia para la lucha contra incendios y parte con la ventaja de su localización geográfica, en el centro de la comunidad autónoma. Esta BUO se asienta sobre unos terrenos donados por el Concello de Lalín y después de un tiempo de espera –el proyecto se había anunciado años atrás– el ayuntamiento aprobaba la licencia municipal de obra hace precisamente ahora un año. La cesión de los terrenos se había formalizado ya en septiembre de 2023. En este mismo mes, pero dos años después, el Diario Oficial de Galicia recogía la resolución de la consellería relativa a encomienda a la empresa Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) la construcción de esta base.
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