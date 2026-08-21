Agosto toma el relevo en las ventas locales de A Estrada

El comercio local de A Estrada afronta las últimas semanas de agosto con un nivel de ventas similar al del pasado año y con una tendencia que se consolida en los últimos ejercicios: el mayor movimiento comercial del verano se desplaza hacia este mes. La llegada de turistas y de vecinos emigrantes que regresan por vacaciones está aportando ahora una mayor afluencia a los establecimientos de A Estrada.

ACOE pondrá en marcha el próximo lunes, 24 de agosto, su campaña "Volta ó Cole", que se prolongará hasta el 10 de septiembre. Durante este período, los clientes podrán participar en los sorteos previstos por la asociación con los tiques correspondientes a las compras realizadas entre esas fechas en los establecimientos asociados.

La campaña culminará el 10 de septiembre con la fiesta de «Volta ó Cole», una jornada que volverá a celebrarse una vez iniciado el curso escolar, que arrancará el día 9. El programa será similar al de la edición de 2025, con una mini feria infantil, hinchables y juegos tradicionales de madera, aunque ACOE no descarta incorporar alguna sorpresa.

La iniciativa, una de las más exitosas el año, tuvo una notable respuesta el pasado año. Según los datos manejados por la asociación, participaron más de 450 niños, cada uno de ellos acompañado, como mínimo, por un adulto. La previsión es mantener una fórmula que ACOE considera especialmente efectiva para atraer familias y generar actividad en el centro de la localidad.

Otra de las señales que apuntan al inicio de la campaña comercial vinculada al regreso a las aulas se aprecia ya en las librerías y papelerías locales, donde comienzan a anticiparse las ventas y los encargos de libros de texto y material escolar para el próximo curso. Esta previsión permite distribuir parte de la actividad comercial de la vuelta al colegio durante las semanas previas al inicio de las clases.

El grupo Gramola Gominola en los conciertos de los Xoves de verán. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Ventas de verano

La evolución de las ventas estivales mantiene una línea similar a la de 2025. Desde ACOE explican que no se han trasladado quejas significativas entre los comerciantes, aunque sí se detectó durante julio una cierta preocupación por el retraso en la llegada de parte de la clientela habitual procedente del extranjero.

Turismo familiar y vecinos emigrantes que regresan durante el verano, comenzaron a llegar con mayor intensidad durante agosto. Esta circunstancia está reforzando ahora el movimiento comercial.

El cambio supone una modificación respecto a años anteriores. Si tradicionalmente el momento de mayor actividad se situaba hacia finales de julio, durante los últimos dos o tres años agosto se ha consolidado como el principal periodo de ventas del verano.

La afluencia también se refleja en las calles. Los miércoles, coincidiendo con la celebración del mercado local, se registra una elevada afluencia de vecinos y visitantes que abarrotan las calles, el propio mercado y los establecimientos de hostelería de la localidad.

En paralelo, este pasado miércoles, ACOE celebró una nueva edición de los Xoves de Verán en la Praza do Concello, con las actuaciones de Gramola Gominola y A Banda do Elías, dentro de su apuesta por vincular actividad, ocio y comercio local.