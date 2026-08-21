Quejas vecinales
Achacan la presencia de ratas a la falta de desbroces en la rúa Ponte
redacción
Vecinos de la calle Ponte de Lalín que llevan mucho tiempo reclamando la limpieza de maleza en fincas aledañas al regato Pontiñas reiteran su malestar ante la negativa del Concello a atender sus demandas. Ahora, afirman, la proliferación de maleza en este entorno ha provocado la presencia de ratas que merodean por los portales de las viviendas, entre ellas el bloque de pisos situado a la altura del número 21 de esta calle de entrada al núcleo urbano desde A Corredoira.
Aseguran los afectados que el ayuntamiento continúa sin atender sus requerimientos, también mediante comunicaciones por correo electrónico, y por eso instan a la administración local a gestionar los desbroces en estas fincas. Asimismo, piden mobiliario urbano para este primer tramo de la calle Ponte o tanto aceras nuevas como la reparación de las mismas en los puntos en los que están deterioradas.
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