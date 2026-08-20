La Xunta destina 1,5 millones de euros a Lalín, Rodeiro y Cerdedo Cotobade

Lalín, Rodeiro y Cerdedo Cotobade resultaron beneficiados de la línea de apoyo a infraestructuras municipales de carácter estratégico correspondiente a 2026, cuya convocatoria acaba de resolver la Xunta. A estos municipios se suman los de Covelo y Ribadumia, que junto a los otros tres beneficiados recibirán subvenciones que suman más de 2,2 millones de euros, a través del Fondo de Cooperación Local.

Así, Cerdedo Cotobade recibirá más de 493.000 euros para el acondicionamiento de estructura y envolvente del pabellón, presupuestado en casi 988.000 euros. En el área del Deza, Lalín habilitará un módulo cubierto de Atletismo y Rodeiro construirá un edificio polivalente para usos asistenciales, destinado a centro de día y punto de atención infantil. La Xunta invertirá 500.000 euros en cada una de las propuestas, cuyos gastos ascienden a casi 2,5 y más de 1,3 millones de euros respectivamente.

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A través de esta línea de apoyo a las administraciones locales, el gobierno gallego impulsa iniciativas que trascienden el ámbito municipal y que contribuyen a fomentar la economía de los ayuntamientos gallegos y a transformar de manera transversal otros ámbitos. La relevancia de la iniciativa llevó este ano a incrementar la cuantía hasta los 10 millones de euros, frente a los más de ocho de cada una de las anteriores convocatorias. La Xunta consolida así este instrumento activado hace dos años y fundamental para el ámbito local.