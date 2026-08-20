Vilanova celebra sus fiestas con música, tradición y actividades

La Asociación Cultural de Vilanova organiza los días 21 y 22 de agosto un programa festivo en honor a la Virgen de Fátima, con propuestas para todas las edades y la colaboración del Concello de Cerdedo Cotobade y el patrocinio de la Deputación de Pontevedra.

La programación fue presentada por el alcalde, Jorge Cubela, acompañado por integrantes de la comisión, quienes destacaron el trabajo desarrollado por la Asociación Cultural de Vilanova para preparar unas celebraciones que combinan actividades infantiles, música, tradición religiosa y convivencia vecinal.

Los festejos comenzarán el viernes 21, a las 20:00 horas, con la actuación del Mago Noel, especialmente dirigida al público infantil. Por la noche llegará la gran verbena, amenizada por la discoteca móvil Dolce Vita y el grupo M-3 Show.

El sábado 22, durante la mañana, la charanga Charandonga y Os Afoutes do Canón de Pau protagonizarán los pasacalles por Vilanova. A las 13:00 horas tendrá lugar la misa solemne en honor a la Virgen de Fátima, cantada por el Coro Parroquial San Pedro de Tenorio. A continuación se celebrará la procesión, acompañada por la Banda de Música Unión Musical de Tenorio, que también amenizará la posterior sesión vermú.

La jornada concluirá por la noche con una nueva verbena a cargo del grupo América SL y la orquesta Tokio. Desde el inicio habrá hinchables gratuitos para los más pequeños y, al finalizar, se ofrecerá una chocolatada gratuita para todos los asistentes.n