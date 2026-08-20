Romaría Interxeracional
Pili Pampín actúa en en Lalín en el encuentro de mayores
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redacción
Lalín
La cantante gallega Pili Pampín actuará en la XXXII Romaría Interxeracional de Lalín que se celebra el sábado día 29 en el multiusos. Dará comienzo al mediodía y consistirá en una comida y otros actos institucionales. La actividad lúdica está organizada por el Concello y el plazo para retirar las entradas permanecerá abierto hasta el próximo lunes día 24.
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