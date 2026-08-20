Pili Pampín actúa en en Lalín en el encuentro de mayores

La cantante gallega Pili Pampín actuará en la XXXII Romaría Interxeracional de Lalín que se celebra el sábado día 29 en el multiusos. Dará comienzo al mediodía y consistirá en una comida y otros actos institucionales. La actividad lúdica está organizada por el Concello y el plazo para retirar las entradas permanecerá abierto hasta el próximo lunes día 24.