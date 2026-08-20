Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en GaliciaCarné de conducirExportaciones GaliciaConexiones desde VigoVigo, puerto de pasoCeltaEntrevista Manuel Ruibal
instagramlinkedin

Romaría Interxeracional

Pili Pampín actúa en en Lalín en el encuentro de mayores

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

redacción

Lalín

La cantante gallega Pili Pampín actuará en la XXXII Romaría Interxeracional de Lalín que se celebra el sábado día 29 en el multiusos. Dará comienzo al mediodía y consistirá en una comida y otros actos institucionales. La actividad lúdica está organizada por el Concello y el plazo para retirar las entradas permanecerá abierto hasta el próximo lunes día 24.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Muere un marinero del cerco en un accidente mientras faenaba en las Cíes
  2. El Náutico de San Vicente vuelve a instalar una valla opaca para ocultar sus conciertos y reducir los problemas que causan
  3. Un incendio forestal que ya supera las 20 hectáreas moviliza decenas de medios en Ponteareas
  4. Manuel Freire y Dolores Pastoriza celebran los 60 años de casados
  5. La universidad pasa factura emocional en Galicia: casi 500 estudiantes piden ayuda psicológica a sus campus en un año
  6. Muere en Ourense Marcos Rodríguez Pantoja, el hombre que vivió más de una década aislado con lobos en Sierra Morena
  7. Un lunes de colapso en las carreteras de O Morrazo
  8. Portugal perfila los 12 trenes con los que unirá con Alta Velocidad Lisboa, Oporto y Galicia: más de 500 plazas en dos clases y sin cafetería

Lalín restringe el consumo de agua por la caída en picado de sus reservas

Javi Maneiro, cantante e compositor: «A miña maior motivación reside na nova oportunidade que me deu a vida de nacer»

A Estrada acota el origen de los microcortes eléctricos

Lourdes Ovelleiro Garrido, Medalla de Ouro de Amigos da Terra de Montes: «Estou moi agradecida por que pensasen en min»

Lalín acoge la XXVII Malla Tradicional de Codeseda para revivir el ciclo agrario

Pili Pampín actúa en en Lalín en el encuentro de mayores

Fly2Galicia pone a la venta sus vuelos y confirma otro avión en primavera

Cerdedo Cotobade hace entrega de viviendas sociales a dos familias

Tracking Pixel Contents