Lalín restringe el consumo de agua por la caída en picado de sus reservas

El Concello de Lalín ha activado de forma urgente el Plan de Emerxencia do Servizo de Abastecimiento de Auga debido a una reducción crítica en los niveles de los depósitos municipales. Esta medida excepcional se ha tomado tras registrarse una falta total de suministro en varias zonas del entorno rural y una acusada bajada de presión en la mayor parte del casco urbano, afectando en especial a las calles situadas por encima de la Praza da Igrexa, que llegaron a quedarse sin servicio. Según los datos aportados por la empresa concesionaria, el origen de este desabastecimiento no se debe a una avería en el sistema técnico, sino a un pico de consumo excesivo detectado durante la tarde y la noche del martes. Este sobreconsumo superó en más de 1.500 metros cúbicos los registros de una jornada normal, lo que provocó el vaciado del sistema hasta mínimos históricos. A pesar de que los servicios de bombeo funcionaron de manera continua e interrumpida durante toda la madrugada, los tanques no consiguieron recuperar los niveles mínimos de funcionamiento debido a la velocidad de la demanda.

Ante la gravedad de la situación, el gobierno local ha mantenido una reunión de urgencia a primera hora de la mañana del miércoles con los técnicos del Concello y los responsables de la empresa adjudicataria para evaluar el problema y diseñar soluciones de choque inmediatas. En este encuentro se acordó la creación de un gabinete de seguimiento permanente que se reunirá cada dos horas para monitorizar la evolución de la red. Asimismo, los técnicos han puesto en marcha un paquete de medidas restrictivas y de control. Entre estas acciones destaca la reducción inmediata de la presión en todo el sistema de abastecimiento al 75% del nivel habitual, una estrategia que busca permitir que el agua se reponga en los tanques con mayor velocidad. Además, se ha ordenado la suspensión de todas aquellas actividades económicas o públicas que impliquen un gran consumo de agua, obligando al cierre de los servicios de lavado industrial de vehículos en las gasolineras y clausurando de forma temporal las duchas de las instalaciones deportivas y municipales.

Hinchables sin agua del Xoga Lalín. / Bernabé / Javier Lalín

Para acelerar la recuperación del servicio, el Concello ha movilizado camiones cisterna que están transportando agua mediante cubas directamente desde los puntos de captación autorizados hasta los depósitos principales. Además, se han iniciado acciones antifraude con el cierre inmediato de diversos puntos de consumo no controlado ni autorizado que fueron detectados en la localidad durante las últimas horas. Con el fin de mitigar el impacto del corte en la población mientras no se repone el suministro a lo largo del día, se ha habilitado el reparto gratuito de agua embotellada para los vecinos que lo precisen en la zona alta del municipio, estableciendo cuatro puntos de entrega situados en la Plaza da Igrexa, en la Calle C frente al antiguo ambulatorio, frente al edificio sociocultural y en la estación de autobuses.

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Por otra parte, el gobierno local y los técnicos municipales han decidido abrir una investigación oficial sobre lo acontecido para depurar las posibles responsabilidades de la empresa concesionaria en la gestión de esta crisis. El resultado de este informe determinará las medidas y sanciones que el consistorio adoptará de cara al futuro. Finalmente, las autoridades locales solicitan a toda la ciudadanía la máxima responsabilidad, solidaridad y contención en el gasto ordinario. Recuerdan que el desabastecimiento actual es achacable a las altas temperaturas y al consumo excesivo derivado de ellas, por lo que insisten en que la prioridad absoluta es garantizar el consumo humano. Por este motivo, se exige restringir cualquier otro tipo de uso prescindible y se anuncia un estricto seguimiento de posibles incrementos anormales en contadores vinculados a actividades agroganaderas.