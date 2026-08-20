Lalín recupera de forma progresiva el suministro de agua y prevé normalizar el servicio esta noche

Lalín recupera de forma progresiva el suministro de agua potable tras los cortes sufridos en las últimas horas, alcanzando el núcleo urbano el 75% de la presión habitual desde las 8.00 horas de este jueves. La empresa concesionaria, Aquadeza, prevé restablecer por completo el servicio en la zona rural esta noche, según ha informado el alcalde del municipio, José Crespo. El gobierno local ha exigido explicaciones por escrito a la concesionaria y ha solicitado una auditoría técnica a la Xunta ante la gravedad de la situación.

La reunión de seguimiento mantenida a primera hora de hoy confirmó una mejoría en los depósitos principales, tras lo cual Crespo detalló la evolución del llenado de la red explicando que «ao longo da pasada noite os depósitos que surten o núcleo urbano recuperaron uns niveis aceptables para reactivar o subministro, que quedou restablecido ás 8.00 horas a un 75% da capacidade de presión do sistema». Sin embargo, el regidor advirtió que la normalidad no es total debido a problemas técnicos en la red de tuberías, ya que el agua puede tardar en llegar a algunos hogares por bolsas de aire o incidencias puntuales que requieren la intervención de los operarios.

Mientras se soluciona la situación, el reparto de agua embotellada se mantiene activo en la Praza da Igrexa, y el suministro en el rural comenzará a volver de forma progresiva a partir de las 15.00 horas. Paralelamente, el Concello de Lalín ha activado vías de control administrativo y ha decidido «requerirlle á empresa concesionaria un informe exhaustivo por escrito de todo o acontecido, detallando todas as posibles causas do consumo excesivo, explicando por que non saltaron os sistemas automatizados de alerta e indicando as medidas correctoras que se implementarán para que esta situación non volva producirse».

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Del mismo modo, el municipio ha pedido colaboración a Augas de Galicia para una auditoría externa y ha realizado un llamamiento general al consumo responsable, priorizando siempre el uso humano. Para finalizar, el alcalde mostró su empatía con los vecinos afectados pero pidió prudencia institucional para evitar rumores, concluyendo de forma tajante: «Persoalmente, comprendo a frustración e a indignación que provoca esta situación e asegúrovos que son o primeiro interesado en que non volva repetirse, polo que chegaremos ata as últimas consecuencias. Pero o que non podemos facer desde o concello é entrar no terreo das especulacións nin en acusacións sen base nin fundamento».