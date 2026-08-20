Fiesta de Interés Turístico de Galicia
Lalín acoge la XXVII Malla Tradicional de Codeseda para revivir el ciclo agrario
La cita etnográfica pondrá en valor este sábado los múltiples usos históricos de la paja de centeno más allá de la agricultura
Lalín se convierte este sábado 22 de agosto en el epicentro de la etnografía de Galicia con la celebración de la XXVII Malla Tradicional de Codeseda, en Doade. Un evento declarado como Festa de Interese Turístico de Galicia y que esta organizada por la Asociación de Amigos del Museo Casa do Patrón. La cita busca preservar la memoria colectiva y acercar al público visitante a la realidad del antiguo ciclo agrario de verano.
En esta vigésimo séptima edición, que tiene acceso libre para todo el público que desee acudir, la celebración tradicional quiere visibilizar y poner en valor los usos históricos de la paja, lejos de considerarla un simple residuo. Los organizadores quieren mostrar como la paja de centeno era un recurso renovable y polivalente fundamental en la economía tradicional de subsistencia gallega en el rural: desde su papel en la arquitectura popular, techados y colmo, y el ciclo de la fertilidad agraria, con cama para el ganado y la producción de estiércol, hasta su aplicación en artesanía, con la fabrciación de cestería y sombreros, aislamientos, embalajes y usos domésticos.
Además del rigor histórico y etnográfico, que incluye demostraciones de carrexo de mollos, malla á pedra, con males o malladora mecánica, la jornada destaca este año por el factor ambiental. A pesar de las olas de calor registradas en el territorio, la previsión meteorológica para este sábado en Lalín apunta a una temperatura agradable, en torno a los 20º, un alivio ideal que invitará a visitantes y excursiones a disfrutar de la comida popular, la muestra de artesanía, el XII Serán da Malla y el concierto de clausura sin las incomodidades de las altas temperaturas.
La edición 2026 comienza el jueves 20 de agosto con la inauguración de la VI Mostra de Arte da Malla. Es una exposición que contará con las obras de 12 artistas polifacéticos y estará abierta al público hasta el 20 de septiembre.
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