Fly2Galicia pone a la venta sus vuelos y confirma otro avión en primavera

Fly2Galicia, la nueva compañía aérea que empezará a operar en el aeropuerto de Santiago el próximo 1 de diciembre, ha puesto a la venta en su página web a primera hora de la tarde de ayer billetes para volar de manera directa a ocho destinos: Bruselas, Praga, Múnich, Venecia y Milán como conexiones internacionales; y Zaragoza, Alicante y Granada en el ámbito doméstico.

La aerolínea, que inició su andadura pública con una campaña en redes sociales el pasado mes de abril, comercializa ya vuelos con precios en algunos trayectos desde 19 euros a las tres ciudades españolas, y desde 39 euros a las urbes extranjeras. Así, seleccionando la tarifa más básica –incluye una bolsa de cabina de hasta 8 kilos–, ayer podían adquirirse billetes para el viaje inaugural a Zaragoza el 1 de diciembre y regresar el día 4 por unos 53 euros. El precio para ir y volver a Milán en las mismas fechas se situaba en torno a los 80 euros.

Además, los promotores de la aerolínea confirmaron ayer a EL CORREO GALLEGO su intención de incorporar «a partir del 29 de abril un segundo avión» con base en Lavacolla que permita, de cara a la próxima temporada de verano, abrir nuevas rutas a mayores de las ya establecidas hasta octubre de 2027. Por el momento, todos los vuelos serán operados por el mismo Airbus A320.

El aterrizaje de esta aerolínea en Lavacolla y la apertura de la base de Wizz Air el 17 de diciembre, con vuelos ya a la venta desde noviembre, generan expectativas muy positivas en los sectores turísticos y empresariales de cara a final de año y al arranque del Xacobeo 2027. Así lo expresaron a este diario José Antonio Liñares, de la Unión Hotelera Compostela, y José Fernández Alborés, de la Asociación Área Empresarial do Tambre.

Optimismo empresarial

La buena acogida es compartida por la Cámara de Comercio de Santiago. Su Secretaria General, Rosa Mary Cardeso, señala que «es una excelente noticia para el tejido económico de Santiago y de toda Galicia, especialmente tras la incertidumbre generada por la salida de Ryanair y la retirada de su base operativa». Cardeso añade la llegada de nuevos operadores «responde directamente a las necesidades de conectividad que veníamos reivindicando desde la Cámara en el Comité de Coordinación Aeroportuaria».

En este sentido, indica que la apuesta de Wizz Air «es especialmente relevante por la dimensión del proyecto y por el establecimiento de una base operativa en Santiago». En cuanto a Fly2Galicia, también hace una «valoración muy positiva», aunque matiza que «habrá que esperar a ver cómo se concreta definitivamente».

Cardeso destaca que la importancia de estas nuevas rutas «va mucho más allá del incremento del número de pasajeros». Así, recuerda que un aeropuerto bien conectado «es una infraestructura estratégica para la competitividad económica de un territorio: facilita los desplazamientos empresariales, favorece la internacionalización, mejora la capacidad para atraer inversiones y talento y permite competir por congresos, eventos y actividad económica».

Por otro lado, también destaca que el Año Santo 2027 «ofrece una oportunidad extraordinaria» desde el punto de vista turístico. Para Cardeso, 2027 «no debe ser el punto de llegada». El Xacobeo puede «actuar como un gran acelerador para recuperar tráfico y atraer nuevas conexiones, pero el verdadero éxito será conseguir que las rutas que funcionen se consoliden y permanezcan después del Año Santo», remarca.

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Para lograr este objetivo, apunta que «será necesario acompañar esta nueva oferta de una estrategia coordinada de promoción exterior, en la que participen las administraciones, el sector turístico, las empresas y las entidades económicas. No basta con tener las rutas: tenemos que trabajar los mercados de origen y generar demanda durante todo el año».