A Estrada acota el origen de los microcortes eléctricos

El Concello da Estrada mantiene un seguimiento directo con Unión Fenosa Distribuición, (UFD), distribuidora de Naturgy, para conocer la evolución de los trabajos destinados a localizar y solucionar el origen de los microcortes eléctricos que afectan a diferentes zonas del municipio. El concejal de Nuevas Tecnologías, Manuel Magariños, realiza este seguimiento desde mediados de julio, cuando comenzaron a llegar los primeros avisos vecinales.

Según la información trasladada por la compañía, las incidencias se concentran en la línea aérea de media tensión PAI 806, que conecta la subestación de Paizás con Rubín y cuenta con unos 12 kilómetros, además de sus derivaciones. Los microcortes afectan a Curro-Cira, San Miguel de Castro, Oca, Loimil, Muimenta, Reigada, Tiguillois, Riamonde y Arnois.

UFD señala que se trata de incidencias puntuales y que los sistemas automáticos de protección permiten recuperar rápidamente el suministro. La compañía apunta que pueden estar provocadas por "distintos axentes externos", entre ellos restos o cáscaras de eucalipto desplazados por el viento, aves u otros elementos que entren en contacto con la línea.

La distribuidora ya había inspeccionado la instalación y volvió a recorrerla el pasado fin de semana, aunque no detectó ninguna anomalía visible. Los trabajos de diagnóstico continúan y, mediante maniobras, UFD mantiene abierta la línea principal para ir acotando progresivamente el área afectada.

En este momento, la incidencia ya está delimitada a una única fase, entre el cruce con la vía del tren y Oca, aunque todavía no se ha identificado el elemento que origina el problema.

Magariños reconoció la preocupación vecinal y explicó que el Concello mantiene el contacto con UFD para trasladar la información disponible. Aunque muchas incidencias son breves, también se han registrado interrupciones más prolongadas, como la del pasado sábado, que llegó a durar varias horas en algunas zonas. "Sabemos que localizar unha incidencia destas características pode resultar complexo, pero o importante agora é localizar a causa", señaló.

Centro de Saúde de Oca

Paralelamente, el Concello ha abierto una segunda vía de trabajo con el Sergas para reducir las consecuencias de los microcortes en el centro de salud de Oca. Las interrupciones pueden provocar el reinicio de los equipos informáticos y ralentizar la atención a los usuarios.

Magariños trasladó esta situación al Sergas y planteó instalar algún sistema que garantice la continuidad eléctrica durante los cortes, como Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), o valorar la colocación de un generador.

Desde el Sergas comunicaron que estudiarán las opciones y comprobarán si el centro de salud de Oca figura entre los equipamientos que serán dotados con generadores, antes de concretar las medidas que puedan adoptarse.

"Ademais de traballar para que a incidencia na rede quede solucionada definitivamente, estamos buscando medidas que permitan reducir as molestias que estes cortes están provocando mentres non se atopa a causa", explicó el concejal. El Concello continuará en contacto con UFD y Sergas para seguir la evolución de los trabajos y trasladar a los vecinos las novedades.

El objetivo es determinar qué elemento provoca las incidencias y aplicar las medidas para evitar que vuelvan a repetirse. Mientras tanto, el Concello considera prioritario mantener informada a la población y reducir las molestias provocadas por los cortes.