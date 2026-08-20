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Cuntis restringe el uso de agua potable ante el descenso del caudal del Umia

El Concello activa medidas excepcionales para garantizar el abastecimiento doméstico y preservar el caudal ecológico del río

Depósito y zona de zaptación de agua en el río Gallo, Cuntis.

Depósito y zona de zaptación de agua en el río Gallo, Cuntis. / GUSTAVO SANTOS / VIGO

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Fran Campos

Cuntisf

El Concello de Cuntis ha decretado desde hoy medidas restrictivas en el uso de agua potable debido a la situación de alerta por seca y al descenso registrado en la captación de Veiga Grande, que abastece a la potabilizadora de Sebil y suministra agua también a Moraña.

La comprobación realizada ayer por los servicios municipales constató que el azud donde se capta el agua para consumo había bajado 30 centímetros respecto a la medición efectuada el pasado 9 de agosto. Ante esta evolución, el Ayuntamiento considera necesario adoptar medidas para garantizar el abastecimiento doméstico y mantener el caudal ecológico del río Umia.

El bando municipal prohíbe desde este miércoles el uso de la red para llenar piscinas particulares, regar jardines, lavar vehículos o limpiar fachadas y tejados, salvo que se trate de usos imprescindibles. También se limita el consumo municipal en el baldeo de calles, el riego de zonas verdes y el funcionamiento de fuentes ornamentales.

El Ayuntamiento ha trasladado la situación a Moraña para que adopte las medidas necesarias. Este municipio ya suministra agua mediante camiones cisterna a dos núcleos rurales debido a la falta de agua en sus captaciones.

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Las restricciones se mantendrán mientras persista la situación y podrán modificarse según evolucione la disponibilidad. El Concello realizará un seguimiento continuo y pide la colaboración ciudadana para preservar las reservas.

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