Cuntis restringe el uso de agua potable ante el descenso del caudal del Umia

El Concello de Cuntis ha decretado desde hoy medidas restrictivas en el uso de agua potable debido a la situación de alerta por seca y al descenso registrado en la captación de Veiga Grande, que abastece a la potabilizadora de Sebil y suministra agua también a Moraña.

La comprobación realizada ayer por los servicios municipales constató que el azud donde se capta el agua para consumo había bajado 30 centímetros respecto a la medición efectuada el pasado 9 de agosto. Ante esta evolución, el Ayuntamiento considera necesario adoptar medidas para garantizar el abastecimiento doméstico y mantener el caudal ecológico del río Umia.

El bando municipal prohíbe desde este miércoles el uso de la red para llenar piscinas particulares, regar jardines, lavar vehículos o limpiar fachadas y tejados, salvo que se trate de usos imprescindibles. También se limita el consumo municipal en el baldeo de calles, el riego de zonas verdes y el funcionamiento de fuentes ornamentales.

El Ayuntamiento ha trasladado la situación a Moraña para que adopte las medidas necesarias. Este municipio ya suministra agua mediante camiones cisterna a dos núcleos rurales debido a la falta de agua en sus captaciones.

Las restricciones se mantendrán mientras persista la situación y podrán modificarse según evolucione la disponibilidad. El Concello realizará un seguimiento continuo y pide la colaboración ciudadana para preservar las reservas.