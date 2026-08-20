El Concello de Silleda completa el desbroce de sus vías asfaltadas dos semanas antes que el año pasado

El Concello de Silleda ha dado por finalizados los trabajos de desbroce de refuerzo de verano en las vías asfaltadas de titularidad municipal, logrando un nuevo hito en la organización de este servicio al completar los trabajos 15 días antes que el pasado año, cuando ya se consiguiera reducir el plazo de ejecución en otras dos semanas respecto a ejercicios anteriores.

Los trabajos, iniciados el pasado 15 de junio, permitieron actuar sobre más de 650 quilómetros de cunetas, arcenes y laderas de carreteras municipales asfaltadas, quedando únicamente pendiente en la zona de Cira, donde las labores de desbroce se ejecutarán una vez terminen los trabajos de asfaltado actualmente en marcha.

La actuación se desarrolló a través del contrato municipal de roza y limpieza de las vías asfaltadas del municipio, con una inversión de más de 91.000 euros, y que este año fue ejecutado íntegramente por una única empresa en todo el territorio municipal. Esta circunstancia permitió una mejor coordinación de los medios y una planificación más eficiente, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos marcados y la reducción de los tiempos de ejecución.

Además de la limpieza de la red viaria asfaltada, el contrato incorporó actuaciones complementarias y distintos espacios públicos de uso intensivo, entre ellos el solar cedido por la Sareb en la calle Trasdeza, la parcela destinada al parque canino, el espacio de la Festa da Empanada en A Bandeira y las áreas empleadas para la Romaría do Rapaz y la Romaría da Saleta en Siador.

En la recta final de los trabajos se reforzaron también las medidas de seguridad, realizando actuaciones con tractores dotados de medios de extinción propios, una medida especialmente relevante en estas fechas debido al elevado riesgo de incendios forestales.

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La finalización de este contrato no supone, en ningún caso, el acabado de los trabajos en el municipio. Estos días, desde el departamento de obras y servicios continúan las actuaciones en las vías no asfaltadas, espacios comunes, fincas de titularidad municipal y entornos de los núcleos urbanos, con un equipo que en las últimas semanas fue reforzado con un tractor cedido por SEAGA. En paralelo, continúa el trabajo de la brigada municipal de prevención y defensa contra incendios forestales, integrada por un capataz y tres operarios.