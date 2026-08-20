Cerdedo Cotobade hace entrega de viviendas sociales a dos familias

Dos familias ya disponen de las llaves de las dos viviendas sociales municipales en alquiler situadas en Carballedo, tras concluir el proceso público de adjudicación.

El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, realizó la entrega a las nuevas adjudicatarias. Las viviendas forman parte del parque municipal habilitado en las antiguas dependencias del centro médico de Carballedo.

La actuación permitió recuperar un inmueble público sin uso y destinarlo a una finalidad social, facilitando el acceso a un hogar en condiciones asumibles para las personas adjudicatarias.

Son dos las familias beneficiarias de estas viviendas sociales en alquiler. / FDV_Externas

Cubela señaló que la entrega "é a culminación dun proceso realizado con todas as garantías e, sobre todo, supón que dúas familias poidan comezar unha nova etapa nun fogar".

El regidor también les deseó "unha etapa de felicidade e benestar nestas vivendas que impulsamos desde o meu goberno no vello centro médico de Carballedo". Añadió que detrás de cada política social "hai persoas e familias, e iso é o verdadeiramente importante".

Asimismo, puso en valor la transformación de inmuebles públicos sin uso en recursos útiles para la vecindad y defendió que "a política municipal tamén consiste en estar ao lado das persoas cando máis o necesitan".

La iniciativa permitió recuperar un espacio municipal y darle una finalidad social, ampliando las posibilidades de acceso a la vivienda en el municipio. Cubela aseguró que el objetivo es que el patrimonio público tenga utilidad y ayude a las familias a desarrollar sus proyectos de vida con dignidad y estabilidad.