A Bandeira inaugura este jueves el mural «Lección de Empanada»

A Bandeira estrena este jueves, a las 13.00 horas el mural Lección de Empanada, obra del artista Yoseba MP, creada con motivo del 50 aniversario de la Festa de Empanada da Bandeira.

El acto de inauguración contará con la intervención del diputado de Turismo de la Diputación, Jesús Vázquez Almuíña, la alcaldesa, Paula Fernández Pena y el presidente de la Asociación Amigos da Empanada, Manuel Cuiña.

Con este acto da comienzo la programación de la cita gastronómica, en una jornada en la que también se estrenará la Ruta da Empanadilla, en la que participan 6 establecimientos y que estará amenizada por la charanga local Os Gominolas y el festival Bandeirock.

A partir de las 20.30 horas y con entrada gratuita, el festival reunirá sobre el escenario a A Bando no Rock, Rebeliom do Inframundo, Arrhythmia, Loita Amada, Javi Maneiro, Marela y Storrentos, en una noche pensada para transitar desde el rock y el metal hasta el rap, el punk y los sonidos más festivos.

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Por otra parte, la Asociación Amigos da Empanada ha anunciado la subasta de la obra original que protagoniza la imagen del cartel oficial de la Festa da Empanada. El cuadro, pintado por Tania Cuiña, fue donado a la Asociación por la propia artista. La entidad estima su valor en 500 euros, precio con el que saldrá a la subasta este sábado.