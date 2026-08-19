Encuentro anual
El Vilatuxe CF celebrará este sábado su Festa do Río
redacción
El equipo de fútbol de la parroquia lalinense de Vilatuxe celebrará este sábado día 29 una nueva edición anual de su Festa do Río en el entorno de la playa fluvial de Pozo do Boi.
La retirada de las invitaciones se puede realizar en el restaurante La Robleda de la parroquia y también en el chiringuito operativo durante el verano en Pozo do Boi a un precio de 26 euros por persona. La comida de confraternidad está previsto que se sirva a partir de las 14.000 horas y constará de un menú a base de empanada, churrasco de ternera, cerdo o mixto, patatas fritas, ensalada, pan, postre, vino, café y licores.
Por otra lado, para amenizar esta jornada la organización contará con música y en esta fiesta actuará Los Támega, además de los pinchadiscos Pacheco, Marcos Fdez y Kintana.
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