Festividad
Los Milagres de Requián arrancan su programa religioso con novedades
La novena comienza hoy y la programación incorpora este año una misa especialmente dedicada a los niños
Todo está preparado en Requián, en la parroquia estradense de Frades, para acoger una nueva edición de las celebraciones en honor a la Virxe dos Milagres. Hoy comienza la novena y se prolongará hasta el día 28, jornada grande de la multitudinaria romería.
El programa religioso contiene los siguentes horarios, con misas a las 8.30, 19.00, 20.00 y 21.00 horas y rezo del Rosario. Entre las novedades de este año destaca la misa de los niños, prevista para el sábado 22, a las 18.00 horas, una celebración especialmente dirigida a los más pequeños.
Otra de las novedades son las procesiones de velas, que tendrán lugar tras la última misa de la tarde tanto el primer como el último día de la novena. Además, los jueves 20 y 27 habrá Adoración al Santísimo a las 17.30 horas, mientras que el viernes 21 se celebrará un Vía Crucis a la misma hora.
El 28 de agosto, día grande, habrá misas desde las 8.00 horas y la solemne, a las 13.00, seguida de procesión y sesión vermú con la Banda de Música Cultural da Estrada. Por la tarde, Cantos de Taberna animará la celebración y, por la noche, llegará la verbena con Escaparate y Will Discomóvil. El día 29, tras la misa solemne y procesión en honor á Virxe da Piedade, Fanfarria Furruxa protagonizará la sesión vermú. La jornada contará además con hinchables gratuitos para los más pequeños y terminará con una nueva verbena, esta vez a cargo de M-5. Requián ya está preparado para recibir a vecinos y visitantes.
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